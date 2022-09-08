日乒乓球手偷食女粉絲　離婚理由不能更渣　網民：和福原愛結婚吧

現年29歲的日本乒乓球手吉村真晴被日媒《週刊文春》爆料，指他偷食女粉絲，更向共同育有一子一女的老婆提出離婚。



吉村真晴曾奪得2016年里約奧運男團銀牌，2017年更夥拍石川佳純贏下世錦賽混雙金牌。這位日菲混血兒原本有望成為東奧混雙金牌水谷隼的接班人，卻鬧出醜聞。

《週刊文春》透露，吉村真晴在2016年已跟同齡的A小姐結婚，兩人透過乒乓球認識，翌年A小姐誕下一女，當時吉村真晴還不時在社交網站上載家庭照，十分溫馨。

日本乒乓球手吉村真晴，曾贏得里約奧運男團銀牌。（Getty Images）

不過在2021年10月，吉村真晴到福岡縣參與日本乒乓球聯賽（T-League），於比賽場地經朋友介紹下認識了B小姐。報道指，B小姐廿多歲，是當地一家清酒廠老闆的女兒，「溫柔又美麗」，並多次觀看吉村真晴比賽，逐漸成為對方粉絲。

B小姐在見面時就展開猛烈「進攻」，「我全世界最愛吉村，你很酷」；結果兩人在社交網站上互相關注，開始更直接的交流。而吉村真晴在該賽事後的派對上飲醉，更向身邊人大讚B小姐可愛，更拍了一段高呼「我愛你」的短片傳給對方。

吉村真晴在結識B小姐後不久，便在酒醉拍了一段高呼「我愛你」的短片傳給對方。（Twitter）

B小姐之後曾多次被目擊跟吉村真晴的經理人出現在比賽場地，甚至不時進入其下榻酒店。《週刊文春》指兩人住在同一間酒店房，「天天睡在一起」；吉村真晴出軌一事，基本上已成為日本乒乓球界「公開的秘密」。《週刊文春》更在報道中公開多張吉村出軌的相片。

吉村真晴被指在比賽期間跟B小姐「天天睡在一起」。（Twitter）

《週刊文春》其後引述A小姐的朋友，稱吉村真晴在今年2月終提出離婚，且理由令人難以置信——「受夠了你湊小孩那副倦容，家庭是我的負擔。我想要自由」。

然而原來在去年5月，A小姐才剛幫吉村真晴生下第二胎，而由於嬰孩早產3個月，母子都虛弱，在醫院住了半年，到去年11月才出院，「我一個人照顧兩個年幼孩子，湊小孩累得要命，也是很自然的事。」

吉村真閒被爆婚外情，已跟妻子提出離婚。（Twitter）

更「渣」的還在後頭，A小姐原本在吉村真晴的私人公司上班，但提出離婚後遭到解僱；吉村真晴也沒為居所續租，結果A小姐要帶同兩名小朋友回娘家住。報道指吉村一度主場聯絡A，要求修補關係，但兩個月後當A以為雨過天晴，又突然被告知由律師聯絡她辦離婚。另一邊廂吉村真晴跟B小姐進一步發展，兩人現已在東京同居。

記者及後造訪吉村的寓所，詢問他與B小姐出軌一事。吉村對事情一概回應：「請向事務所查詢。」而吉村開設的事務所回應指，有關報道的事情，由於進入離婚調停程序，須向律師確認能否回答。

日媒去年揭發福原愛在日本與一男子密會，最終福原愛跟老公江宏傑離婚。（網上圖片）

事件在網上成為熱話，有網民留言表示，「日本乒乓球運動員怎麼這麼愛出軌啊」、「這話說得好沒良心，她是在帶誰的孩子？竟說自己太太帶孩子憔悴」、「這種話竟然說得出口」、「你老婆才想要自由」。

也有人把吉村真晴與另一位被指有婚外情的日本乒乓球手福原愛相提並論，「和福原愛結婚吧！」