福原愛情路再遇挫折　男友前妻放震撼彈以「精神創傷」入稟索償

日本乒乓球名將福原愛去年3月與已婚男士「雙重出軌」震撼全球，同年7月宣布與丈夫江宏傑離婚。醜聞曝光後福原愛變得低調，之後被日媒指她與外遇對象同居，事件沉寂多月，近日再爆震撼彈：福原愛被外遇對象前妻入稟法院索償1100萬日圓。



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福原愛被外遇對象前妻入稟索償。（福原愛Twitter）

福原愛低調過後 麻煩續找上門

去年3月，已婚的福原愛與一名年輕5歲的高大男子親密地在橫濱街頭約會，照片曝光後，日本一代「國民女兒」形象直插谷底。即使她再三強調二人只是「好朋友」，但她那「共處一室但無親密行為」、重申沒有出軌的說法未獲公眾接受，之後外遇對象被揭同樣是已婚身份，二人「雙重出軌」醜聞進一步衝擊道德底線。

從小活在鎂光燈下的福原愛，自此轉趨低調，社交媒體帳戶已久未更新。去年7月宣布與台灣丈夫江宏傑離婚，放下前夫與一對子女，34歲的她一於「戀愛大過天」——日本女性雜誌《女性自身》今年7月宣稱，福原愛自去年11月下旬開始與「橫濱男」拍拖，二人甚至已共賦同居。不過麻煩並未停下來，今次輪到男友「橫濱男」前妻找上門來。

福原愛和「橫濱男」去年11月開始拍拖，由不倫變成戀人，兩人在公園約會。（網上截圖）

遭男友前妻入稟索償

福原愛與江宏傑離婚後4個月、即去年11月，「橫濱男」亦與前妻離婚。「橫濱男」一簽紙離婚，據報隨即與福原愛同居，住在福原愛以3億日圓買入的新居。

丈夫被搶走之下，日本《週刊文春》指正處盛怒狀態的「橫濱男」前妻，今年8月入稟法院狀告福原愛，要求索取1100萬日圓（約58.7萬港元）賠償金，當中包括300萬日圓因福原愛不倫導致的精神損失，以及500日圓離婚引致的精神受創，而福原愛昔日親手寫給「橫濱男」的情書，成為他前妻索償的最強力證據。

【福原愛其實自己一個更開心？】（按圖放大）

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《週刊文春》指出，福原愛在「橫濱男」已婚報道曝光、二人過夜約會過後，仍秘密跟男方接觸，並希望從對方太太手中搶走他，並跟「橫濱男」再婚。福原愛被指曾前往男方的家，並持續進行「不道德」行為，一封用企鵝信紙寫滿4頁紙，並署名「最喜歡你（橫濱男）笑容的小愛」，成為二人不倫鐵證。

福原愛的代表律師表示，「目前一切正在進行中，我不會提供任何評論。到審訊時我會作出澄清」，至於「橫濱男」前妻的律師則拒絕回應。

【此情不再！5年前福原愛江宏傑世紀婚禮】（按圖放大）