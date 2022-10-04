王子租昆凌豪宅遭鄰居大曝是惡鄰：狂歡到凌晨3點　他出面回應了

台灣藝人王子（邱勝翊）以節目《模範棒棒堂》出道至今，不只演歌雙棲，爾後參與運動競賽節目《全明星運動會》，也讓人氣再攀高峰，甚至還發展時尚品牌副業當老闆，賺得盆滿缽滿，先前也和天王周杰倫的愛妻昆凌承租位於內湖的豪宅入住。不料，王子竟遭爆經常相約還有在豪宅內喧囂至凌晨2、3時，吵得左右鄰居睡不著覺而決定向媒體爆料，意外掀起熱議。



根據《鏡周刊》報導，爆料者A男透露，他在今（2022）年3月和妻子入住該豪宅11樓住處後，卻發現樓上不時會傳來頗重的走路聲，也經常會有噪音，甚至會被玩鬧、喧嘩的噪音吵到凌晨3時左右。A男在忍無可忍之下，便在某晚請保全上樓按門鈴，結果發現應門的是邱母，在對方的連連道歉之下，他也不好為難老人家，只好作罷離開，後來即使請管委會主委居中協調，但前來開會的仍是邱母，之後的喧鬧情況依舊沒有好轉，最後只能夫妻倆戴著耳塞入眠。

被鄰居大曝是惡鄰的經過，王子保證未來會更加謹慎，其親弟卻撰文反駁。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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A男透露，其實王子曾透過家人說明，由於出演《全明星》而需要排練，因此他也推測王子應是召集隊員來到家中練習。不過，A男就發現，同樣有參加《全明星》的徐乃麟愛子徐新洋也住在同一棟樓內，但對方卻沒有造成鄰居困擾的舉動，反倒是自己已向管委會反應，王子卻沒有改善，讓他既生氣又無奈。

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事實上，除了A男，同棟住戶B男也對王子這戶頗有微詞，只因王子住處經常召集不少人聚會，而當其他友人出入公共空間時都會大聲喧嘩，而在深夜時分叫外送時又會成群結締下樓取餐，因此走廊空間經常傳來的聲響干擾，也大大影響了B男一家。

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報導指出，經詢問王子、A男居住的社區管委會後，主委也低調證實，其實已在上週發函告知房東、住戶，請住戶改善深夜噪音一事。對此，王子事後也透過經紀公司喜鵲娛樂回應，強調接到鄰居反應後，已減少家中聚會、注意聲量，並保證未來會更加謹慎。

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