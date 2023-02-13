《鬼滅之刃》LiSA驚傳參加《浪姐4》　仲有兩大天后級人馬已簽約

陸綜《乘風破浪》（以下簡稱《浪姐》）邀請許多知名女歌手參賽，第三季更因蔡卓妍、鍾欣潼、王心凌等藝人的加入，讓節目在兩岸三地聲名大噪。近日也傳出《浪姐4》即將開始錄製，微博上流出一連串嘉賓名單，除了先前引起熱議的Avril Lavigne（艾薇兒）、福原愛外，現在更爆出唱紅《鬼滅之刃》主題曲的日本歌手LiSA也是選手之一。



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《浪姐3》於去（2022）年在兩岸三地爆紅，王心凌以一首〈愛你〉讓台灣粉絲秒陷回憶殺，最後她也不負眾望，打敗勁敵前韓國女團少女時代成員Jessica奪下總冠軍，因此第四季的參賽名單也備受網友矚目。

近日微博又瘋傳一張《浪姐4》的完整名單，可看到有「搖滾天后」之稱的加拿大歌手Avril Lavigne（艾薇兒）、By2成員孫涵、「情歌天后」梁靜茹等人都呈「已簽約」狀態，日本桌球選手福原愛為「線上3次面試通過」，在韓國發展的美籍歌手Jessi則是「線上2次面試通過」，台灣女星林依晨、曾沛慈、徐懷鈺等人也都出現在名單上。

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其中最令人關注的選手莫過於唱紅《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉的日本歌手LiSA，從名單中可見LiSA也呈「已簽約」狀態，消息一出隨即引起網友討論，紛紛留言「如果是真的那這季競爭也太強」、「節目組要花多少預算才能請得起這些人」、「瘋了，超期待」，不過也有人認為微博資訊可信度不高，建議還是等製作單位公布較可靠。

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