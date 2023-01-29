41歲薛凱琪扮神仙姐姐「王語嫣」 網民狠批妝太妖：似青樓舞女
撰文：中天新聞網
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41歲港星薛凱琪擁有甜美外型，早年以青春玉女歌手身分出道，隨後轉戰戲劇圈，拍攝多部電影而大開知名度。
近年，薛凱琪將事業重心轉移大陸，除演藝工作，她還開創自己的時裝品牌，而近期她在節目上扮演金庸筆下的神仙姐姐「王語嫣」，而角色設定是18、19歲，再扮少女的她被指妝感太濃，少了仙氣感外，更像是少婦。
妝太濃被嘲似舞女甚至妖精 點擊放大瀏覽：
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近期薛凱琪登上演技類綜藝《無限超越班》，她表示：「這一次來，想要做一個類似於調色盤演員，希望可以嘗試不一樣的戲。」透露演過「古裝、現代戲、搞笑片」，但沒有演過反派。
這回答讓3度奪得香港電影金像獎影后的惠英紅犀利點評：「現在妳給我的感覺是很陶瓷娃娃，這會把妳封死，因為今年妳都四十多（歲），我覺得年齡只是一個號碼，妳抓得好這個是妳的優勢，抓不好它會綁死妳。」提醒她若不把握好機會，演藝事業就差不多了。
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而近日薛凱琪在節目中飾演《天龍八部》的經典角色王語嫣，角色設定為18、19歲少女，薛凱琪曬出劇照。
不少網友認為41歲的她和角色年紀相差不小外，她身穿簡單樸素的服裝，妝感卻太厚重，讓人一看沒有仙氣感，反而像少婦，紛紛留言表示「不像神仙姐姐像妖精，她真的是一點也不接受對她的建議」、「適合青樓舞女」、「眼妝太濃了，沒有那種清純感」、「她可以演個花魁試試，神仙姐姐就算了，氣質不符」。
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