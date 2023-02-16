陳飛宇床照外流被嘲男小三　發聲明怒告10網民：惡意造謠大可不必

飛宇，為知名導演陳凱歌和女星陳紅的兒子，近日卻遭爆和已婚女粉絲開房，床照更是在網路上被瘋傳。對此，陳飛宇的工作室發表聲明，承認照片裡的男主人公就是陳飛宇本人，而女方則是他的前女友，並澄清陳飛宇和胡女（前女友）交往時均單身，昨（15）日更針對網路攻擊進行二度聲明，點名10位涉及誹謗的網友，表示將取證追究法律責任，以維護陳飛宇權益。



【圖輯】點圖放大看陳飛宇的不雅照及涉事女生的照片👇👇👇

+ 10

陳飛宇工作室聲明中指出，自從他的私照被外流後，網路上出現對他的嚴重不實言論，包括但不限於「男小三」、「在上海某酒店有一個長期的套房」、「與某化妝師存在不正當男女關係」、「選妃」、「打胎」等，甚至傳播並非陳飛宇本人的影片截圖，「已然演變成嚴重傷害陳飛宇先生的言論事件」，因此工作室決定透過法律途經來維護權益。

【圖輯】點圖放大看更多陳飛宇照片👇👇👇

+ 9

工作室將涉嫌侵權、言論影響力較大的6個微博帳號列出，透露已經完成取證工作，後續將視相關情況來決定是否進一步追責。此外，工作室為了維護陳飛宇的名譽，在聲明中表示，已從去年底開始向惡意中傷陳飛宇的4名網友陸續提告，將要求被告公開道歉或賠償損失。

最後，工作室也在聲明中呼籲大家停止網路暴力行為：「各位網友切勿輕信、轉發網路謠言，切勿實施逾越法律底線的行為，切勿發布超出公眾人物容忍必要限度的言論。」許多網友也紛紛支持提告惡意造謠的酸民：「網路不是法外之地，不要為了黑而黑，有些無中生有的惡意造謠大可不必，也絕不允許。」

【同場加映】盤點10位捲入性醜聞轟動亞洲男星 賠錢事小仲有4位韓星被判監禁（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 25

延伸閱讀：

港湖區立委藍營「黨內互打」？ 游淑慧：下架民進黨目標一致

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】