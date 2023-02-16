姜丹尼爾香港演唱會｜門票2.21公開發售+粉絲福利名單公開
撰文：陳穎妍
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韓國限定男團Wanna One出身的人氣成員姜丹尼爾早前宣布，將於3月29日，假九龍灣國際展貿中心匯星STAR HALL舉行《KANGDANIEL FIRST PARADE WORLD TOUR》香港站。主辦今天公布門票將於本月21日公開發售，滿滿的粉絲福利令粉絲期待。
姜丹尼爾香港演唱會門票將於21日，早上10時起公開發售，票價分為$1,680、$1,280和$880。購買三種票價的觀眾都有機會獲得團體合照、SEND OFF接送、簽名名信片、簽名即有即有和海報等粉絲福利，參與詳細內容可參考主辦單位宣布。這將是姜丹尼爾首次以Solo身份來到香港演出，相信粉絲都不能錯過與他一同創造具紀念價值美好回憶的機會。
姜丹尼爾演唱會公開發售詳情
姜丹尼爾《KANGDANIEL FIRST PARADE WORLD TOUR》香港站詳情
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