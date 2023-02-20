莉寶韋遜向女友求婚成功IG曬巨鑽　曾激減50磅搣甩「肥婆」污名

在《辣妹合唱團》（Pitch Perfect／歌喉讚）中飾演「Fat Amy」一角的女星莉寶韋遜（Rebel Wilson／瑞貝爾威爾森），20號突然在IG發文宣告向女友求婚成功，還曬出求婚戒指。



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莉寶韋遜求婚的地點選在迪士尼樂園，只見兩人都穿著粉紅色的橫條紋上衣，求婚現場更有許多粉色的花束裝飾，當然也曬出求婚成功後，兩人親吻並十指緊扣秀出手上的戒指。網友與明星朋友們也紛紛留言獻上祝福。

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