炎亞綸惹性向疑雲「父母以電線勒頸」逼拗直　20年家庭衝突血淋淋

台灣歌手炎亞綸（吳庚霖）出道多年，性向話題成謎，曾經爆出男男戀還連劈3人，私生活被攤開檢視，成為話題焦點。炎亞綸曾發聲明承認沒處理好感情問題，接著又被爆出，小時候性向問題就被父母發現，爸媽甚至以死相逼，家庭革命鬧了好長一段時間，平淡語氣說的卻是血淋淋的抗爭史，讓記者聽得毛骨悚然。



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據《台灣壹週刊》報導，炎亞綸過去就曾不避諱在受訪時坦承性向，隨著地下情爆出，訪談內容才得以見光。炎亞綸當時坦承，青春期時，父母就隱約察覺到，他喜歡同性，母親開始嚴格控管交友，加上家裡傳統，跟家人攤牌後，父母親三天兩頭以死相逼，最激烈曾「脖子纏電線到快死掉，我爸還曾經叫我幫他穿襪子，送他最後一程……」談起這段，語氣十分平靜。炎亞綸透露，曾有個哥哥1歲夭折，因此媽媽寄予厚望，才會衝突不斷，也坦言曾撞傷手腕上新聞，就是和家人吵架槌牆受傷，經過20年磨合，才找出相處之道。

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炎亞綸數年前被外流男男親吻照，事件爆發半日後他打破沉默，親自發表聲明坦承：「我曾經對人付出真感情，但在結束時沒有好好的處理導致事情演變成如此，也是自己始料未及的，我對我造成傷害的人感到非常抱歉。」除了親密照事件之外，炎亞綸和A男的私密對話也跟著曝光，多次提及希望和對方一起攜手走下去，甚至說過「期待未來我們可以成為家人，不知道你願不願意？」其後卻爆出劈腿3男風波。

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談到家人，炎亞綸說當年考大學學測，大考前一天被分手，對方一句「我們結束吧」斷開感情，讓用情至深的他每天哭到崩潰，甚至全身顫抖，並形容感覺就像是「身體被吸走什麼東西，心裡缺一塊，酸酸空空的感覺」，讓媽媽心疼不已。炎亞綸失戀在家期間，每天都唱很多悲傷的歌，剛好被母親聽到，還被誇獎：「第一次覺得你唱歌這麼感動。」讓他至今仍歷歷在目，直說很感謝家人在旁默默關心，現在和家人關係緩和不少。

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