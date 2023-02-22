被偷拍卻自洩床照！「肉慾老師」曾莞婷遭網民鬧炒作 列5點反擊
撰文：TVBS新聞網
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曾經在Netflix劇集《媽，別鬧了！》飾演肉慾老師的40歲「台灣八點檔女神」曾莞婷先前曬出一組火辣床照，她透露自己趁工作空檔稍作休息，沒想到又會被經紀人偷拍，打趣稱「這張照片犯罪了吧！」卻遭酸民質疑「被偷拍幹嘛要上傳？」對此，她霸氣列出5點親自回應。
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曾莞婷近日分享一張養眼辣照，她穿著緞面性感睡衣，大方展露雪白逆天長腿，完美身材吸引大批網友朝聖，卻有人質疑她故意炒作，讓曾莞婷在IG發文親自解釋，以「關於被幹嘛偷拍要上傳照片這件事」為題，條列出5大理由。
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她笑說「把我拍的太美值得分享」、「跟大家多點互動」、「有化妝是因為說了是工作空檔」、「不要再問我哪裡買了」，「IG的朋友不能沒有看到」，幽默又霸氣的發言，獲得大批網友按讚力挺。
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