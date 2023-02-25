蔡天鳳碎屍案｜風光嫁譚仔太子原來未註冊　擁逾億家產成遇害禍端

譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi（蔡天鳳），昨日（24日）被發現遇害身亡，消息震驚全城。蔡天鳳昨日被揭發遭謀殺並藏屍大埔龍尾村村屋，重案組拘捕其前夫3名家人，分別是父母及胞兄，疑與兇案有關。警方指死者遭斬件碎屍，屍塊連頭顱被存放於村屋地下單位的雪櫃內，屍身疑曾被烹煮，屋內亦發現烹煮工具。Abby於本月21日被報失，失蹤前正準備前往大埔接與前夫所生的女兒，惟及後下落不明，至昨日驚揭已遇害。

蔡天鳳遇害時只得28歲。(ig圖片)

據悉，Abby本身出身富裕，她的父母於內地從商多年，估計家產以億元計。Abby生前仍十分照顧前夫及其家人生活，疑雙方有錢銀瓜葛，她坐擁逾億家產更是令她招致殺身之禍的根源。

有指Abby再嫁成為譚仔新抱後，依然有在金錢上照顧前夫一家，甚至斥資購入加多利山豪宅區物業供前夫一家居住，物業更歸前夫父親名下。可是，去年底Abby有意出售該業物，雙方因此為業權等問題發生爭執，形成Abby與「掛名業主」前老爺為首的前夫一家之爭。消息指疑有人擔心見財化水，加上發現Abby與譚仔太子爺再婚卻原來並未有註冊，若Abby有事身故，遺產便會由她的子女繼承，疑兇圖謀掠奪她逾億財產，竟動殺機將她殘忍殺害。

2016年Abby嫁入豪門與譚仔太子爺結婚，兩人原來並未有註冊（IG照片）

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