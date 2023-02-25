蔡天鳳碎屍案｜生前最後IG帖文曝光　銳意闖國際時尚界做魅力偶像

譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi（蔡天鳳），昨日（24日）被發現遭謀殺分屍，消息震驚全城。Abby昨日被揭發遭殘忍殺害並藏屍大埔龍尾村村屋，重案組拘捕其前夫3名家人，分別是父母及胞兄，疑與兇案有關。

蔡天鳳遇害時只得28歲。(ig圖片)

據悉，Abby本身出身富裕，她的父母於內地從商多年，估計家產以億元計。Abby生前熱愛時裝扮靚，即使已先後為前夫以及現任丈夫誕下4名子女，無論樣貌身材都依然keep住最佳狀態，成為豪門少奶奶卻絕無半點師奶味。Abby近年更是活躍於時尚界，且經常應各大品牌之邀到巴黎出席時裝周活動，周身名牌的她過住上流社會名媛的奢華生活，貴氣迫人。

2016年Abby嫁入豪門與譚仔太子爺結婚，兩人原來並未有註冊（IG照片）

Abby也曾接受過不少時尚雜誌的訪問，最近更登上一本法國時尚雜誌的封面，甚至被形容為時尚指標：「以其對時裝無與倫比的觸覺風靡全球，在時裝界具影響力，其敏銳穿着混搭眼光令她引領潮流，獲全世界粉絲關注。」又指她是「冉冉升起的新星，前途一片光明」。可惜，她竟突然遭謀殺身亡。

訂製Hermès手袋！（IG照片）

Abby被揭遇害後，她生前最後一則社交帖文亦曝光了。Abby於本月15日在她的IG轉發由她出任封面女郎的時尚雜誌封面分享，並以英文留言寫道：「My journey as a style icon continues. ( 我身為時尚偶像的旅程仍在繼續 )」，足見她銳意踩入國際時尚界發光發熱，豈料僅隔9日後就傳出噩耗，令人惋惜。

蔡天鳳與郭富城老婆方媛極之親密！（IG照片）

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