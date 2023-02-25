蔡天鳳碎屍案丨古天祥曾住過涉案單位 夢見自己殺人︰真係好恐怖
撰文：程嵐風
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譚仔太子爺Chris的28歲老婆蔡天鳳（Abby Choi），昨日（24日）被發現被殺害，遭揭發在大埔龍尾村一村屋單位內被殺害烹屍煮成「人肉湯」，殘肢遭當垃圾湯渣棄置，疑犯竟是前夫全家，殺人動機疑為想謀奪其億元家產。
原來藝人古天祥於2021年曾租住過涉案單位，他今日在IG Story 以黑底白字留言：「好難想像我兩年前住過同一單位！好恐怖！希望死者早日安息！」
身在上海拍廣告的古天祥今日接受《香港01》訪問時，表示得悉兇案發生後難以入睡，整晚不停發噩夢，他說：「我唔喺香港，但我同班舊鄰居關係好好，係佢哋話我知單位出咗事。成件事好噁心，聽講廚房格局係冇變過，以前自己都喺嗰度煮嘢食，疑兇泊車個位都係我以前泊嘅位，難以想像發生啲咁嘅事。我噚日開工開咗20小時，但返到酒店都好難瞓得着，瞓到都不停噩夢，夢到自己係殺人嗰個，又人頭又肢解，好恐怖！」
古天祥當年剛新婚，入住新屋期間租住該單住一年，月租約1萬。他透露單位約500呎，有兩房兩廳，業主為人相當好，他說：「我係2020至2021年住喺嗰度，業主好好人，當年我住時有乜需要業主都好幫忙。希望死者能沉冤得雪，早日安息！」
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