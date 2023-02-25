蔡天鳳碎屍案｜好友爆Abby前夫家境普通愛出風頭：一晚使幾十萬

28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）遭殺害分屍，消息震驚全城。警方昨日（24/2）已逮捕3名涉案的前夫家人，今日（25日）更成功在東涌逮捕準備乘船潛逃的前夫。據悉，Abby出身富裕，家產以億元計，生前照顧前夫及其家人生活，購入加多利山的物業供前夫一家居住，而業主更是前夫父親，不過消息指去年年底死者有意出售物業，疑似因而發生金錢糾紛，而引來殺身之禍。



蔡天鳳碎屍案震驚全港市民。(ig圖片)

今日（25/2）TVB資訊節目《東張西望》訪問了與Abby相識5年的好友豹太，豹太透露Abby前夫Alex家境普通，母親只是家庭主婦，因此Abby與Alex離婚後仍然會接濟對方，豹太強調Abby從來不會待薄人，而Abby改嫁後有多位司機負責接送，當中有位是專門負責接送Abby與前夫所生的女兒上學及放學，可惜該司機在過年時辭職，豹太透露：「兇手屋企人叫『不如畀大伯做』，咁Abby份人就冇所謂嘅，唔緊要啦，你要錢就畀錢你賺，咁佢都係要一個信得過嘅人，佢好信佢哋。」

東張西望找來Abby生前的好友接受訪問。（節目截圖）

豹太透露Abby前夫家境普通。（節目截圖）

不過Abby就相當照顧前夫及其家人。（節目截圖）

隨後豹太澄清當時Abby並非在加多利山上車：「佢喺譚家屋企上，佢每一日嘅行程就係由屋企上車，然後就由司機接佢個女返學放學，Abby全程喺架車度，呢單嘢應該係放學發生，司機去接Abby，不過就唔係車佢去學校，而係車佢去龍尾村。」對於有關Abby因打算拋售加多利山物業而惹來殺身之禍，豹太表示好友只是有這方面的打算：「Abby嘅性格一定唔會虧待佢哋，一定唔會住得差過而家。Abby已經安排緊啲人上去睇樓，但係你知啦，一個退休警員（前夫父親），一個七千幾萬嘅加多利山，佢可能係以小人之心度君子之腹。」

豹太大讚Abby為人善良。（節目截圖）

直言Abby是位天使。（節目截圖）

Abby會滿足前夫提出的要求。（節目截圖）

Abby會滿足前夫提出的要求。（節目截圖）

Abby會滿足前夫提出的要求。（節目截圖）

此時豹太那邊傳出一把男性聲音補充道：「同埋呢個通緝犯成日喺大陸扮到自己好有錢，一晚可以使幾十萬，請人飲酒嗰啲。」不過豹太就不清楚二人離婚原因，推測有機會是性格不合，不過Abby從來沒有向任何人講過有關前夫的壞話：「離婚之後養晒佢哋成家，仲要你話做咩生意，開雞蛋仔店，Abby諗都唔諗就打本比你，明知你蝕本都照畀。」訪問過程中，豹太情緒激動，哽咽表示：「Abby真係好好人，佢今世係一個天使。」

隨後更有人透露前夫愛面子。（節目截圖）

喜歡到內地扮有錢人。（節目截圖）