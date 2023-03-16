直播帶貨成TVB最後救命草？分析成敗3個關鍵　銷售額最差得1萬蚊

【TVB直播帶貨】「在香港早上9點排隊兩個鐘，一天500罐賣完沒有了，今天大家就真的好彩了，不用排隊就能買到……」 「索腿天后」陳敏之和三屆視帝陳豪親自露臉帶貨，陳豪賣鮑魚的畫面，讓許多老劇迷穿越回《溏心風暴》名場景。



這是TVB官方入駐「某寶」的第一場直播。相比去年在「某音」明星宣傳，素人帶貨的試水溫，這次顯然用心許多。 如同開播前宣傳的「港劇腔帶貨」，他們幾乎全程粵語講解，但基本都能聽懂，不時穿插一些劇集相關「小彩蛋」，很有場景感。

六個小時直播結束，最後零點下播前，觀眾人數定格在486萬，同平台中已經算是準頭部級別。根據早前公佈的資料，全場直播銷售額突破了2350萬元（人民幣、下同）。

TVB輝煌不再、明星北上揾食是老生常談的話題了。恰好同一時期，直播帶貨風口興起，有不少老牌藝人登上大陸平台帶貨，但都效果平平。 如今官方親自落場，讓當紅香港藝人親自出馬，對於夕陽西下的TVB來說，帶貨直播是否真能成為救命稻草呢？

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一、全粵語直播情懷拉滿

陳豪是許多人心目中的TVB一哥，《溏心風暴》裡飾演的「鮑魚小王子」唐至安、《珠光寶氣》裡的賀哲男、《宮心計》中的李怡，成為了許多8090後的螢屏記憶。 如今，52歲的他留著鬍鬚、紮起長髮，一身休閒裝出現在直播中。雖然已經有中年大叔模樣，但整個人狀態十分輕鬆。

六個小時的直播中，陳豪其實只登場一小時，其餘時間都是陳敏之的獨角戲，小助理鏡頭外控場催單。 陳敏之作為TVB劇集的金牌綠葉，《法證先鋒》、《怒火街頭》、《公主嫁到》裡都有亮眼表現，她是TVB裡普通話還算可以的演員。

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這次她在直播間中的角色就是主播，陳豪更類似明星嘉賓。 直播時陳敏之國語粵語對半，在價格等關鍵資訊時會有意識地用普通話重複強調。在陳豪上場後，兩人則開啟了全粵語環節。 可以看出他們是有意識地設計過粵語的對話方式，用的都是大家熟悉的日常詞彙，對那些經常看TVB劇的大陸觀眾來說，幾乎不存在理解障礙。

偶爾彈幕裡也有大陸網民說聽不懂：「但就是喜歡聽他們說話，很有場景感。」 這種場景感，主要就集中在陳豪上場的這一個小時裡，直播間變成了TVB劇經典場景「海味鋪」。

「陳老闆」逐個介紹劇中經常出現的海味，鮑魚、海參、佛跳牆。開場賣鮑魚特別有梗，產品乾脆起名「溏心風鮑」，陳豪又變回了《溏心風暴》中的「鮑魚小王子」，情懷拉滿。

「當初拍《溏心風暴》時候，現場好多道具鮑魚，都是15頭鮑。」

「這個叉燒包，哇有小時候的回憶閃過，一嘗就知道，真的有以前的味道。」

「TVB的coffee coner有好多茶點，其中最受歡迎的，就是這種蛋捲啦。」



每介紹一種產品，兩人都會結合到拍戲幕後或本土場景，很有內容，陳豪的嘴巴幾乎沒停過，都是邊吃邊介紹，深夜直播讓人看到肚子餓。

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二、香港藝人「北上帶貨」水土不服

在TVB官方之前，已經有大批曾經的香港藝人北上開始嘗試直播帶貨，但大部分都是水土不服，受挫連連。

小編印象很深的一次是2021年底，黎耀祥賣床上用品。當時有傳媒說這位視帝在大陸混得很落魄，擺地攤謀生，生性好玩的黎耀祥乾脆真的擺地攤開直播，身後擺滿了被子床單。 但不是每個老牌明星都有那麼好的心態。

「令狐沖」呂頌賢有一場帶貨直播，觀看人數峰值只有500人；「段譽」陳浩民賣酒，原價5000元的酒只賣20元，彈幕裡都在罵「假貨」。 有些老演員很拼，「鳩摩智」李國麟原版造型開直播，擺擂「武林大會」，連播幾個小時，但最後因為廠商服務靠不住，導致38萬訂單被退貨31萬，欲哭無淚。 2020年12月早早入場的歐陽震華，在杭州某公司運作下開始直播，但不久後就宣佈和這家公司解約，不歡而散。

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TVB官方的第一次「北上」直播帶貨，也沒有掀起太多浪花。 去年4月，他們在「某音」開通了三個識貨帳號，但加起來粉絲量都不過90多萬。

相比如今香港藝人親自上陣的誠意，之前的陣勢則要「敷衍」得多，明星只是在片場後台露露臉，拍宣傳短片造勢，到直播間一看還是素人小主播在辛苦帶貨，雷聲大雨點小。

這樣的直播效果也很一般，據近協力廠商平台資料顯示，三個帳號中最好的「港式甄選」場均銷售額為10萬到25萬元，最差的「美味甄選」場均僅有1萬到2.5萬元。

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三、大台最後的救命草？

當然，也有演員並不願意就這樣「順應時代」。 55歲的馬德鐘，年輕時憑藉《創世紀》、《衝上雲霄》等嶄露頭角，中年翻紅，2018年《跳躍生命線》拿到視帝。 前幾日，他與TVB和邵氏影業的合約到期，宣佈放棄再續包薪合約，離巢北上。

當時有報導指，馬德鐘之所以不肯續約，正是因為公司要求他參加直播帶貨和其他商業演出，讓一心想好好演戲的他心灰意冷。 馬德鐘本人則回應「誤傳」，自己想要跳出舒適圈，接下來會正式進軍大陸。

也正是馬德鐘拿到視帝的2018年，TVB正式由盈轉虧，此後虧損額逐年增大，公司估價去年一度跌破3港元/股。 在這樣的絕境中，他們把直播帶貨當成了救命稻草。

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大台宣佈「明星親自帶貨」後，股價應聲大漲，3天累計漲幅達87%。 今年他們將在「某寶」開48場以上的直播，預計將為公司帶來千萬級別收益。

2021年，年近70的曾志偉被請回TVB出任總經理。幾個月前，他對於公司現狀和轉型直播帶貨曾發表過這樣的看法。

「TVB沒有什麼變化，變的是社會環境——以前沒這麼多平台，我們一家獨大，現在這麼多衛視、視頻網站。年輕人更是不夠耐性，看慣了短視頻。」 於是，TVB只能選擇向碎片化的短視頻時代靠攏：「現在我們開了直播帶貨，讓藝人入駐短視頻平台，都是為了讓他們去多認識這個變化的市場。」

今年年初，助理總經理、金牌策劃樂易玲在接受採訪時，透露了這樣一條公司新規： 「旗下藝人，可以有三分之一的時間不留在公司，前往內地發展。」 相比曾經出了名的小器、和北上拍戲的藝人動不動撕破臉，TVB如今算是徹底轉變思路，想要跟上時代。

但坦白說，真要能在卷成蚊香的直播帶貨市場搶下一塊蛋糕，按照現在真大牌只客串一小時的分量，還是差點意思。

接下來，就看佘詩曼、楊怡這些女性用戶更期待的大明星，能否來親自試妝了。你期待這一幕嗎？