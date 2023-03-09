「御用妹仔」伍慧珊北上登台掘金！1原因跟TVB結束16年賓主關係

【伍慧珊｜御用妹仔｜資深綠葉】近年愈來愈多藝人北上發展，有不少資深藝人都打算北上外闖一試，全力寄情工作拓展內地市場。最近TVB資深綠葉演員伍慧珊自離巢後轉型做幕後製作，其後進軍內地市場，在內地夜場登台掘金。



「御用妹仔」伍慧珊北上登台 闖出自己一片天

現年45歲的伍慧珊已經效力TVB多年，或許大家對其名字感到陌生，但一看照片必定會認得她。其實伍慧珊加入TVB前曾獲邵國華邀請拍攝了兩期《Yes!》「全天候年輕人雜誌」，又接觸電影圈拍攝電影《四個自殺的少女》，其後通過藝員訓練班加入TVB。在TVB出演過逾百部劇集，基本上任何題材的作品她都曾出演，不過不是飾演妹仔、妓女就是繼母等閒角，星途一直平平從未有大紅的機會。

TVB資深綠葉演員伍慧珊自離巢後轉型做幕後製作，其後進軍內地市場。（《法證先鋒 II》劇照）

伍慧珊星途一直平平從未大紅的機會。（《逆天奇案》劇照）

「一原因」伍慧珊決心與TVB結束16年賓主關係

在TVB工作多年，間中亦曾被減薪，但依然可以維持生計，惟直到2011年陳國強入主後，收入大幅削減，且工作機會也被剝奪。過去伍慧珊曾向傳媒大吐苦水：「由原本爆騷，變為一年得一騷，即是整年都得幾千元收入。」因直接影響了伍慧珊的生活，無奈下她決定跟TVB結束16年的賓主關係。

直到2011年陳國強入主後，伍慧珊的收入大幅削減，且工作機會也被剝奪。（《秋香怒點唐伯虎》劇照）

伍慧珊自爆因火辣身材而被「問價」

離巢後，伍慧珊轉型做幕後製作，再者她歌喉不俗，遂四出登台唱歌，漸漸獲得不少內地觀眾支持。伍慧珊雖則擁有36D傲人身材，但入行多年「守身如玉」，不願意靠身材上位。伍慧珊曾接受訪問時，自爆間中被人「問價」，甚至暗示以不道德交易換取工作機會，但她堅持自己原則拒絕潛規則。後來伍慧珊另謀出路，決定離開TVB，開始去內地演唱。

伍慧珊雖則擁有36D傲人身材。（WEIBO@伍慧珊）

伍慧珊忽然豁出去性感演出 引來熱話

後來於2016年，伍慧珊忽然180度轉變，在電影《幼兒怨》中以透視裙僅遮三點上陣，大秀火辣身材。對於被指性感演出疑盡地一鋪，當時伍慧珊表示是時機問題：「好多人驚訝我呢個年紀先嚟行性感？我又覺得年齡只係數字，最重要係心態。如果想繼續喺呢行發展，應該係時候有啲突破。」不過亦因電影《幼兒怨》性感形象受到觸目，引來一時熱話。

伍慧珊忽然180度轉變，在電影《幼兒怨》中以透視裙僅遮三點上陣，大秀火辣身材。（WEIBO@伍慧珊）

久違露面 伍慧珊登台大派簽名照

久違未有在港露面的伍慧珊，最近被發現於內地夜場登台演唱，她身穿連身裙熱情地向台下的觀眾大派親筆簽名照，讓全場氣氛升到最高點。當談及在內地登台演唱的收入，伍慧珊曾大方表示，「我初時酬勞不高，但我以前萬幾蚊都生活到，登台收入絕對多過萬幾蚊啦！」

久違未有在港露面的伍慧珊，最近被發現於內地夜場登台演唱。（WEIBO@伍慧珊）

伍慧珊身穿連身裙熱情地向台下的觀眾大派親筆簽名照，讓全場氣氛升到最高點。（WEIBO@伍慧珊）

【伍慧珊 Q&A】