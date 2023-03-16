素海霖繪麗奈｜麥紫莉曾謊稱AV第一人 近況曝光減肥成功繼續性感
絵麗奈Erena（本名：素海霖）成為香港首位日本AV女優，掀起全城熱話，在新片中更以流利廣東話演出，獲網民大讚是「香港之光」，排住隊課金買碟！早在2017年，亦有另一位性感藝人麥紫莉以「港產AV女優」自居，其後親認只是為上位講大話，含淚道歉。事隔6年，這位偽AV女優去咗邊？原來她並未放棄明星夢想，仍有參與幕前演出，更減肥成功瘦咗成個碼，不過豐滿上圍就冇縮水！
絵麗奈Erena（本名：素海霖）成為香港首位日本AV女優，在片商FALENO公佈的出道作中，以「土生土長的香港人」為賣點，她不但以廣東話出演，更與日本一線AV男優清水健有對手戲，證明今次終於不是放流料，消息震撼全港！
早在2017年，已有一位當時20歲的性感嫩模麥紫莉自稱即將赴日拍AV，惟遲遲未成行，終被踢爆講大話，她哭訴很後悔，指自己只是受舊公司教唆，希望為上位搏一鋪才講大話。她撰長文道歉：「當初公司提出呢個提議，雖然講明只係一個綽（噱）頭，但我無即刻應承，因為我諗唔到點樣同屋企人解釋。後來公司話只要我有人識，就可以搵到好多錢，而且會有一個靚嘅收科！結果？同屋企人鬧交，搵唔到錢，出街、上網都俾人指指點點，壓力大到瞓唔到覺，每次見記者都好怕被問幾時出發，因為公司無話過俾我知點收科，亦都無諗過要收科，最重要係，的確係有人認識，但全無形象可言。我後悔了。」
麥紫莉形象插水，雖然之後參加《G-1格鬥會2》，嘗試靠MMA打女殺出一條血路，但聲勢及人氣已大不如前。事隔6年，麥紫莉近況又如何？原來她早已瘦身成功，記得20歲的她身型都頗為大份，但現時已瘦身成功，2021年時更透露一個月間減了18磅，瘦到有腹肌。難得的是她的豐滿上圍並冇縮水，在近照中仍見她展露深長事業線。
麥紫莉幾年間原來一直未放棄做幕前的心願，曾參與ViuTV劇集《黑市》、優酷電視劇《黑金風暴》、電影《無間行者之生死潛行》等，戲份當然不多，但總算有得做。而減肥成功的她未有封胸，近日仍繼續在YouTube頻道擔任性感荷官，與側田等歌手互動。
郭偉亮（Eric Kwok）和劉浩龍在YouTube開設「Round Table Poker」頻道，經常廣邀圈中好友玩德州撲克，而麥紫莉就在第二季中以低胸裝扮派牌，令嘉賓難以專心。
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絵麗奈(素海霖)的背景?與清水健拍攝AV的過程?
素海霖Erena曾在香港電影有演出，更去年在ViuTV節目《晚吹 – 戀講嘢》的言論亦非常大膽。早前最更在尖沙咀海旁「真空」散步，在海旁擺出等各款Pose。素海霖的IG 及Youtube Channel詳情請看。素海霖與清水健拍AV時，整個拍攝過程比想像中更專業及豐富，又提及...即睇。
素海霖如何成為AV女優?其家人又是否知情？有獨家訪問嗎?
香港01為你獨家訪問素海霖，數年前忽發奇想，定下做AV女優的目標，詳情請看素海霖成為AV女優過程，最後成為片商Faleno Star的新星。而素海霖一直與家人關係良好，而當上AV女優一事，竟然...詳情請看。對於外界的批評目光，素海霖有以下回應。