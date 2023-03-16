蔡依林「假露點」後著青色低胸衫自稱青蘋果　情挑粉絲：嚐一口嗎

BVLGARI在台北舉辦的「Bulgari Eden the Garden of Wonders」寶格麗伊甸奇蹟花園頂級珠寶暨複雜腕錶盛展熱烈進行中，大中華區代言人蔡依林（Jolin）逛展在服裝下功夫，繼日前的兩截式黑橘色「火鳥裝」，昨又釋出她換穿蘋果綠緞面兩截式禮服的美照，自認是「伊甸園的青蘋果」，問粉絲：「嚐一口嗎？」歌王周華健則在寶格麗貴賓晚宴獻唱，別上紅寶石鑽石項鍊取下的胸針，難得華麗一下。



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蔡依林所穿的蘋果綠禮服，出自范冰冰登上本屆奧斯卡所穿的黎巴嫩設計師品牌TONY WARD，平口性感裝讓她展現豐滿上圍，勤練有成的腹肌則在抓褶高腰裙下若隱若現，她搭配寶格麗Sapphire Fantas頂級彩寶與鑽石項鍊、Bulgari Eden the Garden of Wonders系列花朵盛宴頂級彩寶與鑽石手環、羅馬精靈頂級藍寶石、祖母綠與鑽石耳環及同系列頂級彩寶與鑽石戒指，讓她吐金句說：「女人之於寶石與花朵，呵護、溫柔、關愛，明白了。」

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逛珠寶展總有新體悟，私下蔡依林的生活也多彩多姿，除了是做造型蛋糕的烘焙好手，也是巧手「織女」，為自己與親友編織不少帽子、手袋，她笑稱最近忙著編織手機包，務實的她表示：「比起帽子我比較喜歡編包包，因為可以常帶它。」

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