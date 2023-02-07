柯佳嬿身世極坎坷？18歲斷絕父女關係閃婚　做幼稚園老師擔起頭家

【想見你電影版／柯佳嬿】柯佳嬿2020年憑藉台劇版《想見你》二度奪下金鐘視后寶座，演藝事業再創巔峰，與老公坤達更是愛得甜蜜。有別於螢光幕前的光鮮亮麗，幕後的柯佳嬿，時常與粉絲分享日常生活以及對職場、愛情等人生觀，也不諱言在成為演員、幸福人妻前，那段不算順遂的人生經歷。



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幼稚園老師→拿下2座金鐘視后！柯佳嬿勇闖演藝圈10年，愛情、事業兩得意

在演藝圈打滾10多年的柯佳嬿，以《小資女孩向前衝》打開知名度，並於2016年憑台灣偶像劇《必娶女人》蔡環真一角，拿下第一座金鐘視后寶座；時隔四年，又憑《想見你》二度封后。

演藝事業不斷攀高峰的柯佳嬿，愛情也令人稱羨，柯佳嬿於2017年與愛情長跑5年的坤達步入紅毯，如今結婚5年，小倆口時不時的放閃，依舊能令人隔著螢幕都感受到粉紅泡泡～不過，也許對柯佳嬿而言，這一切的幸運，都是得來不易的。

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18歲衝動結婚、任幼稚園老師扛家中重擔！柯佳嬿：能回頭看的，都是喜劇

38歲的柯佳嬿在踏入演藝圈前，曾因父親去世，家中經濟出了問題，而任教於幼稚園一肩扛起經濟重擔。柯佳嬿曾透露，幼稚園老師一直都不是夢想，卻也因此讓他更勇於嘗試各種可能，是人生最大的轉折點之一。因此，某次被星探看中後，柯佳嬿鼓起勇氣拍了第一個廣告，這才在2006年進軍演藝圈奮鬥。

感情方面，柯佳嬿早在18歲那年，就因被愛衝昏頭，而衝動地與當時的男友登記結婚，甚至為此不惜與父親關係決裂，然而，這段婚姻僅維持2年便宣告結束。曾有過一段婚姻的消息曝光後，媒體問柯佳嬿：「你會後悔嗎？」柯佳嬿卻堅定地表示：「青春本來就是沒什麼理由的，能回頭看的，都是喜劇。」

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以「逕自生長的綠葉」形容自我！柯佳嬿10大正能量金句

經歷了感情、事業上的風風雨雨，柯佳嬿曾以一片「逕自生長的綠葉」形容自己，也許十分平凡，但用心澆灌後，必能美麗地綻放。不得不佩服柯佳嬿，總能以如此樂觀又無謂的心態看待人生起伏。以下也分享柯佳嬿過往10大正能量金句，一起當個對人生充滿勇氣的大人吧～

「這個世界會對我們有某些期望，但我仍想用自己的頻率，長成自己的樣子。如果你是向日葵，又何必拼命追求開成一朵玫瑰呢？」

「人生充滿遺憾，也因此更美好。」

「不要緊握雙手，看看生命有什麼會飄到你手中。」

「快樂就好，很多事不用特別去計劃，跟隨著自己的心，簡單就好。」

「再傷心荒謬的事情，如果能用幽默詼諧的角度看待，它就是喜劇。人生也是如此。」

「人生就是不停相遇和離別，我們說很高興認識你，然後再見，再見，江湖再見。」

「人生充滿遺憾，但我們的故事往往也因此而更美好雋永。愛過，就是最好的結局。」

「愛情要順其自然，是你的就會是你的。」

「我也不知道自己準備好了沒，應該永遠沒有覺得準備好的那天吧！只能用盡一生的愛去演了。」

「逝去的戀情就像落枕（瞓捩頸）樣，回頭會痛。」

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