《黑暗榮耀2》「朴涎鎮」戲外超仙氣　劇中下場曝光與他正面衝突

由韓國女星宋慧喬主演的Netflix影集《黑暗榮耀》第2季在10日下午4點上線，在第1季播出後獲得極大迴響後，第2季全新8集，也將帶領觀眾們與宋慧喬飾演的「文同珢」一步步揭開更多真相。



而在劇中飾演「朴涎鎮」的林智妍，則透過社群網站宣告朴涎鎮回來了！令無數觀眾都非常期待後續劇情發展。

林智妍10日在IG分享了她的最新美照（點擊放大瀏覽）：

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照片中的她，身穿白色襯衫、戴著高雅的珍珠項鍊，配上一頭烏黑的浪漫長捲髮，露出燦爛微笑寫下：「涎鎮，聽說妳今天要完蛋了？」

並附上《黑暗榮耀》第2季開播時間「3.10 ，PM5」，宣告朴涎鎮與文同珢之間的糾葛在《黑暗榮耀》第2季中將畫下句點。

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在林智妍PO出了穿著朴涎鎮戲服的照片後，也吸引了大批影迷留言，期待看到更多她使壞的精湛演技。

而Netflix在10日中午驚喜釋出了第9集的部分內容，朴涎鎮因被老公河度領質問「到底有沒有欺凌過文同珢」而爆氣要老公「別打開潘朵拉的盒子」，夫婦2人的正面衝突一次爆發也成為一大看點。

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