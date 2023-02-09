想見你電影版｜柯佳嬿38歲逆齡演學生妹零違和　必學2大凍齡秘訣

【想見你電影版／柯佳嬿】柯佳嬿相隔3年回歸電影版《想見你》，還穿上高中生制服重扮「黃雨萱」，柯佳嬿即使已經38歲仍然膚質完美，外貌凍齡，扮起女學生一點也不違和，柯佳嬿也分享保養秘訣，希望能讓大家跟她一樣維持好氣色，讓自己保持在最佳狀態。



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柯佳嬿認為「保濕」相當重要，有時候冬天會較為乾冷，自己的膚質又比較乾，必須攝取足夠的水分，也要常透過一些保養品鎖住膚質內的水。而她的飲食一向清淡，採用少量多餐，並以原型食物為主，即使新年期間也不會刻意大吃大喝：「我有時也會想吃一些油炸類食物，但不要太常。」

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柯佳嬿笑說自己很懶，雖然也會去瑜伽、重訓，但有時拍戲太忙，沒時間抽空運動：「其實我一有空還是會比較想睡覺，睡覺充足很重要。」

從前曾主演台灣賀歲片《艋舺》、《雞排英雄》以及《你的情歌》在當地票房都不俗，柯佳嬿曾被譽為「台灣賀歲片女王」，這次主演電影版《想見你》在台灣上映時也跟上當地賀歲檔，但她說：「長大後的儀式感比較淡，可能休息沒幾天又要回去拍戲，我覺得劇組人員也很辛苦。」雖然柯佳嬿有好幾次在片場度過新年，不過氣氛都非常融洽：「劇組都會發紅包，裡面金額不會太多，有時會放刮刮樂，但能感覺大家都很有心。」

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