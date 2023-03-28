中年好聲音｜羅啟豪媽媽原來大有來頭　一個理由放棄歌唱事業

前晚（26/3）一集的《中年好聲音》，羅啟豪選擇以甄妮的歌曲《奮鬥》出戰，奪得81分不錯的分數。車婉婉待他一唱完，便立即上前問：「媽媽有冇同你補習呀？」而羅啟豪也說：「佢有畀小小意見我」，究竟他的媽媽是甚麼來頭？

羅啟豪被多次提及佢媽媽。（節目截圖）

《中年好聲音》成功之處？ 有一樣嘢完勝《聲夢傳奇》｜任噏亂評

花名「英國豪」的羅啟豪本身擔任平面設計師的羅啟豪，原來有一位歌手媽媽劉英（Anne Lew），這位媽媽大有來頭，但最後卻因為結婚組織家庭而放棄歌唱事業，今次羅啟豪便想將媽媽的夢想繼續發展下去！劉英15歲就參加業餘歌唱比賽並奪得冠軍，後來成為酒店常駐歌手，更在Anders Nelsson的引薦下，替女歌手Irene Ryder工作，劉英甚至曾為TVB前領導人「六嬸」方逸華的音樂節目擔任嘉賓！

當三個孩子長大後，劉英於2006年重返樂壇，與朋友組成歌唱團，不久前還為陳奕迅的《盲婚啞嫁》MV演唱了歌曲《When I’m Dreaming》。

原來媽媽大有來頭。（節目截圖）

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