劉亦菲未修圖照片外流 網民嘆女神真身虎背熊腰：這麼肥的孔雀…
撰文：聯合新聞網
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劉亦菲日前盛裝參加「微博之夜」活動，當晚與其他女星的互動，都是全場關注的焦點，而身穿的禮服網上則出現對比照，發現未修圖過的照片，她手臂粗壯圓潤，引發網友熱議。
【圖輯】網民睇見修圖前後對比「失望透了」：第一次看到這麼肥的孔雀…（點圖放大看對比照👇👇👇）
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劉亦菲當天穿著一襲淺藍色露肩低胸蓬裙禮服，上面還有著花朵、羽毛的裝飾，劉亦菲在微博貼出精修圖片，讓粉絲大讚「太美了」、「不愧是天仙姐姐」，不過網上則流傳出現場未修圖照，看起來臉型有些圓潤，露出的手臂也顯得有些粗壯，還有一張從身後拍下的背影片，更被網友嫌是「虎背熊腰」、穿著禮服的樣子被網友吐槽：「第一次看到這麼肥的孔雀。」
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不過有些網友為她抱屈「其實不是劉亦菲需要減肥，而是娛樂圈的瘦猴們需要增肥」、「什麼時候能放棄對女生製造身材焦慮」。
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