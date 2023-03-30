隱形戰隊｜零負評獲封TVB劇天花版　劉佩玥打戲搏命輸出香豔畫面

要說最近最有人氣的的港劇有哪些，這部《隱形戰隊》必須榜上有名啊！《隱形戰隊》開播至今都保持著高開高走的趨勢，不僅掀起了難得的煲劇潮，而且在網上幾乎是零負評，被網友稱為是近幾年來的TVB劇集天花板！當大家都忙著看馬國明和陳山聰大秀身材和流暢打戲的同時，不知道你有沒有也被劉佩玥給帥到了呢？



劉佩玥這幾年在TVB的可以說是撈得風生水起，早前她在《逆天奇案》裡憑著實力，讓大家記住了可憐又可恨的反派「尤麗」；後來憑著《美麗戰場》裡性格直爽的「李靜兒」奪下馬來西亞最喜愛TVB女主角，成為馬來西亞的新晉視后；如今的她在《隱形戰隊》裡飾演的「Shadow」可鹽可甜（意即能耍帥又能耍可愛），一樣大受歡迎！

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劉佩玥在《隱形戰隊》裡飾演的Shadow是個有著百變造型的小可愛，因為工作性質，常常需要勝任不同場景的臥底和隱藏任務，每次出場必定成為全場焦點，因此為整部劇貢獻了不少香豔場面。

在敵人面前，她是武力值Max的Shadow，和劉穎鏇一起當臥底和恐怖分子槍戰的畫面，火力全開勇搏悍匪，這畫面簡直不要太好看！私底下她在最親近的同伴面前，從不掩飾自己的內心和真實想法，恨不得和全世界表達她對Ocean的喜歡，也會光明正大吃阿寶的醋，雖然她愛吃醋、愛鬥氣，但她連和阿寶吵架都是可可愛愛的Shadow，讓人討厭不起來！

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這樣集可愛帥氣和性感於一身，而且可鹽可甜、又美又颯的劉佩玥，真的很難讓人不喜歡吧！又一次被她圈粉了！

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