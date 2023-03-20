《隱形戰隊》獨缺一位TVB力捧女星反成爆紅關鍵？網民：好彩冇佢

最近正在TVB熱播當中的《隱形戰隊》，在2023年眾多已播出的電視劇裡，絕對可以排上前三名啊！超強大的陣容，集合了數之不盡的TVB好戲之人，不僅有老戲骨坐鎮，也有TVB視帝視后強勢加盟，尤其這部劇是《城寨英雄》、《超能使者》的幕後班底，從幕前到幕後絕對是「冇得輸」！



自《隱形戰隊》開播以來，也不負眾望一躍成為討論熱度最高的電視劇，賺足了收視和口碑，讓不少網友直呼：這才是大家熟悉的TVB警匪劇的味道！也有網友揶揄說，《隱形戰隊》大受歡迎的原因，除了是因為電視劇的劇本、動作戲份和演員的演技都很努力之外，還有一點是因為沒有蔡思貝的出現？！

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雖然蔡思貝作為TVB備受力捧的女演員，但她自入行以來觀眾緣就一直不太好，除了被人批評演技差之外，她和已婚男藝人鬧出各種緋聞也常常被外界指責，所以即使後來她憑著《踩過界》勇奪TVB視后寶座，也依然沒有扭轉外界對她的壞印象，外界對於「蔡思貝」三個字依然很反感。

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尤其是目前正在TVB播出的《廉政狙擊》裡，她飾演的角色黎曉山和黃宗澤在劇裡有不少的感情戲份，但原本一條簡簡單單的感情線，卻硬生生被編劇加入了「蔡思貝下藥強上黃宗澤」的荒謬戲份，讓整條感情線變得莫名其妙，尤其這種挑戰法律和道德底線的劇情讓大家都無法接受，對蔡思貝的印象再次跌落谷底。

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作為TVB備受力捧的演員，蔡思貝出演過不少TVB的年度大作，而這次竟然很難得地大家沒在《隱形戰隊》裡看到蔡思貝的出現，竟讓大家都覺得有些意外。有網友就猜測，這其中也許是因為陳展鵬、陳山聰、劉穎璿和林子善等人都是監製文偉鴻的慣用人馬，因此蔡思貝沒能參與其中似乎也在情理之中。

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