BLACKPINK Lisa、蔡少芬被傳殺入《浪姐4》名單仲有7大台星惹熱議

【乘風破浪4】陸綜《乘風破浪》自第一季播出後話題不斷，近日微博網友瘋傳第4季可能參賽的名單，其中出現了台灣7位女星的名字，更爆出Lisa可能參與，引發話題。



【圖輯】點圖放大看陸網瘋傳的《乘風破浪4》參賽者名單👇👇👇

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《乘風破浪》第4季的出演藝人名單在陸網上瘋傳，當中有台灣藝人Ella、賈靜雯、A-lin、戴佩妮、徐懷鈺、范曉萱、陳意涵，還有南韓「鐵肺女王」Ailee、女團f(x)出身的歌手Amber（劉逸雲）以及演出《瑯琊榜》爆紅的演員劉濤等人。

不僅如此，名單中更出現Lisa，讓人猜想到底是南韓天團BLACKPINK的Lisa，還是演唱《鬼滅之刃》主題曲的日本女歌手LiSA，眼利網友發現被瘋傳的初舞台曲目上，有一首日本女歌手青山黛瑪演唱的〈留在我身邊〉，因此推測是日本女歌手LiSA的機率較高。

【同場加映】外國粉絲選2022最美韓國女偶像 Lisa跌出頭十名、冠軍三度冧莊（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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