韓國啦啦隊女神赴台「同林襄做隊友」惹哄動　未上陣已暗踩對方？

韓國啦啦隊女神李多慧日前震撼宣布，她將在中華職棒新賽季加盟樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩Rakuten Girls」，且預計會在4月14日「初登板」。



有趣的是，李多慧在加盟後，也特別點名其中1名團員，認為對方的「神級美腿」相當好看，「是男生喜歡的型」。

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樂天女孩女神雲集，其中又以林襄最受人歡迎，她除了有甜美笑容外，還有著前凸後翹的好身材，甚至在日本都有不少「襄民」。

不過，李多慧在談到未來的隊友們時，卻透露最吸引自己目光的人並非林襄，而是同樣擁有超人氣的Yuri（陳怡叡）。

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據了解，樂天女孩經紀人受訪時表示，李多慧對Yuri的印象最為深刻，尤其點名了對方那雙「又長又美」的神腿，大讚是「韓國Oppa喜歡的型」。

對此，Yuri在得知自己獲得李多慧「欽點」後，也笑說會備好泡菜、海苔，好好在休息室內招待李多慧。

事實上，Yuri同樣也擁有甜美外貌、魔鬼身材，除了被評價是「可鹽可甜」的女神外，更在網路上有著「地表最正啦啦隊女神」的封號，此前樂天女孩推出的2023年個人寫真桌曆銷量排行榜，Yuri更是超越了林襄登頂。

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