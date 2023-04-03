野生敖犬路邊私下交易被拍下　親自面交原因空姐女友笑翻

40歲藝人敖犬（莊濠全）2022年公開認愛空姐女友「發發」，日前在小S節目中求婚成功，不時透過社群平台分享2人的甜蜜日常。而他最近被女友拍下親自向樂高（LEGO）賣家面交的親民畫面，再度圈粉無數。



在IG限動畫面中，敖犬戴著黑色棒球帽與口罩，與同色系帽T、牛仔褲，和賣家約在超商門口面交，在確認面交產品無誤後，離開前和對方揮手道別。

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敖犬女友將面交過程拍成限時動態，幽默寫下附註：「樂高賣家們小心了，野生敖犬出沒」，並錄製旁白：「路邊直擊敖犬不藏了，和陌生女子私下交易！」更透露他是為了省120元運費，才會選擇面交。敖犬隨後也轉發了女友的限動，解答因「120元可以買15瓶養樂多」，才會決定面交，小倆口的幽默互動也引發討論。

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