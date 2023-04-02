「炒飯妹」林彤被質疑擺拍博出位　Facebook突宣布：暫時不幹了

因為在台灣熱炒店內「炒飯」爆紅的正妹林彤，被冠上「炒飯妹」的封號，但八卦也隨之而來，有民眾爆料「2年來沒買過她炒的」，被外界質疑是經紀人前AV導演圤智雨推動她走紅「套路」。



林彤30日竟在臉書上貼出一張母女同框照表示「暫時不幹了」，指自己正在醫院照顧開刀的媽媽，請大家暫時不要再到樹林的炒飯店找她。

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本職是模特兒跟活動主持的林彤，對「套路」說嚴詞否認，不過她學2年炒飯也是事實，為了增加更多曝光度，也曾經下過功夫，在她貼出的母女同框照中，母親穿著醫院病人服，她則是隨侍在側，她表示：「近期因為媽媽開刀，是脊椎的大刀，修復時間長，目前還不能移動自理，必須台北來回照顧媽媽。」

「前天媽媽突然血壓下降，院方緊急輸血，我擔心到強忍著我眼眶的淚，時時刻刻都很緊繃的關注媽媽狀態！ 透過story收到許多祝福與鼓勵！很感動、很窩心，在此表達感謝。」

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林彤也透露自己在醫院從陪病者慘變病人的慘事：「自己這陣子瑣碎的事情多也真的比較疲憊，在輸血後生理期很不巧的來了嚴重生理痛加上暈眩，準備完媽媽午餐，真的是步履蹣跚的想下樓去藥局找藥，途中就被護士拎著扶回病房，並且熱心的幫我尋找藥，隨後我卻不醒人事了。 」

她不好意思地說：「在我醒來後，媽媽還笑我感覺是我更痛到底誰是病人，搶風頭捏，當下我真的覺得自己好慚愧，好像最近好多事都沒有做好，看著如此心真的痛痛的，也沒有什麼時間，好好回覆大家的留言，你們溫暖關懷的祝福，我都有傳達給媽媽！」

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林彤也謝謝粉絲們的加油打氣，不過竟有人也同時注意到林彤的母親也很美：「好的基因，跟媽媽一樣漂亮」、「天生美人胚，連生病也美」，當場讓整篇帶點悲傷的陪病文多了不少笑果。

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