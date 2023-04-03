中國第一美胸著貼身衫曬性感「失手凸肚」認肥　網民反讚：剛剛好

31歲大陸女星徐冬冬擁有35E完美性感身材，還因此而有「第一美胸」封號，她的戀情也一直是外界關注焦點，她1號曬出一張日常美照，在緊身洋裝下曲線全被看光，沒想到炸出凸肚，她更親曝真實體重，讓粉絲超震驚。



徐冬冬除了在微博分享照片，更提到減肥的看法，她認為不能過度，並說自己是個碳水化合物狂熱愛好者，平時有控制米飯和麵條食用的分量，體重會落在52至55公斤，萬一沒控制不到一個星期就胖到60公斤。

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徐冬冬貼出的美照，穿著白色緊身洋裝，即便展現傲人上圍和穠纖合度的四肢，不過粉絲很震驚，因為她的腹部有超明顯的小肚子，徐冬冬大方回應，「肚子還是肚子，60公斤的胖冬子兒」；雖然有一點小肚子，粉絲仍覺得徐冬冬身高168公分、60公斤，也是穠纖合度，「現在這樣很好看，剛剛好」、「已經夠美了，別再瘦了」、「沒必要追求骨感，很好看了」。

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