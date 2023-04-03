「千年一遇美少女」橋本環奈小學嫩照曝光　純天然顏值網民嚇呆

有「千年一遇美少女」之稱的橋本環奈，網上不時會貼出她的崩壞照，甚至傳出她是靠整型才有如今的美貌，日前她就自曝小學時候的舊照，讓網友再次驚嘆不已。



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24歲的橋本環奈日前受邀去參加日本職棒巨人隊的開球嘉賓，當天她穿上背號24號的球衣，也揭露為何會選擇24號的原因，原來她從小就是巨人隊的球迷，小學時會穿著24號球衣替球員高橋義應援，並附上當時手拿自製高橋應援牌的照片，只見還是小學生的她，頭上綁著兩條辮子，可愛稚嫩的小臉蛋、圓圓的大眼睛，可以看出從小就是高顏值，也算是打臉外界的整型傳說。

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