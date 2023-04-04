「日本第一美乳」代言內衣豪曬美好身段　躺床照意態撩人極盡性感

日本前女團「AKB48」人氣成員小嶋陽菜，是AKB全盛時期「神7」成員之一，因擁有傲人的身材曲線，被網友封上「日本第一美乳」的稱號。而她在2017年退團後專心經營時裝及美容生意，去年更跨足推出品牌內衣，經常在個人社群平台上分享照片，令人看的目瞪口呆。



小嶋陽菜去年跨足推出個人品牌內衣，近日更宣布將與東京新宿大型百貨公司合作開設專櫃，而她親自上陣為內衣新作品當活廣告，而儘管已逼近35歲的年紀，小嶋陽菜仍維持姣好的身材，大秀雪白肌膚與傲人上圍，讓一票死忠粉絲大飽眼福。

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而其實，過去小嶋陽菜在退團後曾接下內衣代言，當時還赴到美國洛杉磯拍攝廣告，如今終於有自己的內衣品牌，也算是一償心願。另外，35歲的小嶋陽菜日前也分享了自己能如此凍齡的保養秘方，包含卸妝、洗臉、精華水、煥膚保濕、乳霜等重要的五步驟。

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