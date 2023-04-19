何超蓮結婚｜玄學家揭億萬駙馬3大面相共通點 有一特徵易娶有錢女

竇驍與何超蓮拍拖近4年，兩人日前於印尼峇里島舉辦婚禮，羨煞旁人。有不少網民更開玩笑地問竇驍上輩子是否拯救了地球，所以才有幸迎娶到何超蓮。不過螢幕前面的你也不用灰心，只要你符合以下幾個面相特徵，那麼你也有機會成為下一個「駙馬爺」！



(視覺中國)

娛樂圈其實有不少億萬駙馬，例如袁偉豪、伍富橋、吳家樂、鄭俊弦等都娶得美人歸，90後玄學家謝柳汝師傅Tasha表示，從面相就可以看得到有沒有成為駙馬爺的運，她列出3大駙馬爺都有的面相共通點，大家不妨看看自己是否符合吧！

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1.眼睛

謝師傅指眼睛相當重要，理想的眼睛應充滿孩子氣，圓得來亦要黑白分明，天真不帶機心的眼睛較能吸引到富家千金。如果三白眼或者四白眼的話，即使迎娶到千金，也得不到對方家人的歡心。除此之外，謝師傅亦指雙眼眼尾不可以下垂，因為代表不能從一而終，容易半途而廢。

(fredcheng83＠Instagram)

2.鼻子

謝師傅指鼻子分別要看鼻頭和鼻樑。鼻頭要夠圓，鼻樑要夠高，師傅指「鼻反映了另一半的財力」，是「成為駙馬爺的先決條件」。她說鼻樑高的人「無乜事業心」，因此工作上未必有另一半好，但人緣會相當不錯，容易得到對方家人和朋友的歡心。不過就算你符合條件也不要太高興，謝師傅指如果你鼻上有痣的話，就是「破格之相」，這樣反而更難找到有錢的另一半，或者很容易會錯失。

3.嘴巴

謝師傅說牙齒要白和整齊之餘，亦不能過小，因為牙齒太小象徵小氣和性能力比較差，影響和另一半的激情。同時嘴唇也很重要，因為反映了你的口才，而當中以心型嘴為最佳，因為心型嘴唇的人擅長逗另一半開心。

謝師傅說，去年5月成功迎娶曾任無綫幕後的富貴女友梁兆楹的伍富橋便相當符合以上三項特徵，不僅眼睛充滿孩子氣，而且鼻樑夠高、鼻頭夠圓，最重要是他的心型嘴，相信伍富橋很得女方家人的歡心。

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謝師傅亦特別提到男藝人楊明，指對方鼻樑夠高、眼睛亦黑白分明，不過他的臉型偏「削」和骨感，見到腮骨。師傅指這也是「破格之相」，為人相對衝動，容易因為性格問題導致錯失有錢人或者多感情是非。

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