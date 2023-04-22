安以軒丈夫「34宗罪名成立」判14年！　律師指仍有上訴空間

女星安以軒老公陳榮煉涉「德晉貴賓會涉不法賭博案」，原本被控83項刑事罪，21日初級法院宣判14年有期徒刑，共34項罪名成立。最新消息指出，陳榮煉以及其他被告有20天時間可以提出上訴，判決未確定前仍繼續被羈押。



據《澳門日報》報導，陳榮煉被控83項罪，法院以連續犯方式算至7項詐騙罪，再以貴賓廳數目賭底面場所後，共34項罪名，其中一項黑社會罪遭判刑10年。該起案件包括他在內共有9名被告，只有他一人出庭，且全程態度冷靜，其他被告，包括王佩琼、張秀碧、廖永亨、李達泉等人被判刑10年、10年、11年及7年，其他包括陳錦志、蔡偉振、李滿星及譚桂嫦皆因證據不充分罪名不成立。因此9被告共5人一審被判刑，陳榮煉刑期被判最重。

安以軒的微博動態已被清空。（微博＠安以軒）

由於全案仍有上訴空間，代表律師梁瀚民僅表示要和當事人溝通，研究判詞。而陳榮煉過去身價號稱百億，寵妻出手闊綽，然而2022年1月遭逮捕，已經與家人分開將近1年3個月之久，安以軒也淨空微博貼文，他出庭期間，除了3月結案陳詞中，語帶哽咽提起90歲父親躲起來偷哭，其餘出庭則態度沉默，妻子則從未現身，其他家人參加聽審時，他也沒有和聽審家人交流。

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