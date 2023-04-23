曾志偉宣佈《中年好聲音》將拍第二季　有意招攬海外參賽者

《中年好聲音登峯之戰》今晚在電視城舉行，無綫電視總經理（節目內容營運）在開騷前接受訪問，宣布即將添食開拍第二季，並即晚開始接受報名，有機會招攬海外參賽者！

曾志偉宣佈《中年好聲音》反應理想，將開拍第二季，並即晚接受報名。（陳順禎攝）

《中年好聲音登峯之戰》今晚在電視城舉行，無綫電視總經理（節目內容營運）在開騷前接受訪問，講到節目收視高企，他坦言嚇親冇諗過，形容是「小兵立大功」，他說：「當初話搞呢個節目，好多人都問得唔得，話個名《中年好聲音》好老土，但係我覺得個名就係要淺白，因為嚟報名嘅就係一般嘅家庭觀眾。節目個初心好簡單，就係想幫人圓夢，佢嚟唱首歌，表達到自己實力又好，完咗自己一個嗜好又好，就靠呢個節目做到。」講到節目成功原因，他指因為一班參賽者都是有社會經驗的人，唱的歌又廣為觀眾熟悉，每首歌都有自己故事。

對於會否與參賽者簽約，曾志偉指仍未有定案。（陳順禎攝）

被問觀眾反應好，會否考慮添食，曾志偉說：「今晚我嘅任務返嚟唔係頒獎，就係返嚟宣佈今日開始接受報名！（真定假？）做緊嗰時，已經好多人問我哋幾時做第二輯喇，你到時睇我點宣佈啦。今次睇下會唔會再加啲海外嘅朋友，睇下香港嘅報名情況先，如果香港都太踴躍，塞唔到嘅，咁我哋再做多輯。以前因為疫情，有好多海外嘅朋友因為隔離返唔到嚟，依家有機會。」

曾志偉未有透露三甲心水，因為大家實力平均，他也跟六強講過，能走到今日，位位都是冠軍。（陳順禎攝）

講到會否簽約表現好的參賽者，志偉指仍未傾實，因為每人本身都有自己工作，未必會轉行做全職藝人。他表示：「每一個人都未必可以做全職藝人，佢哋會唔會想放棄原本工作呢？亦唔知道將來能唔能夠靠呢份工養活自己，又或者佢哋都有自己想做嘅第二啲嘢，呢個節目只係圓夢，唔表示你就要跳去另一個行業，所以亦都尊重返佢哋。」志偉坦言現時節目引發熱潮，確實很多人致電來邀約參賽者唱歌、剪綵、參加活動，但當熱潮過去未必能延續，志偉都有跟他們分享應對熱潮退卻的心態，要他們考慮。