林襄女神崩壞？嘴巴塞一物大曬新玩具　網民羨慕：人美怎麼拍都美

中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄，因為具有甜美的外貌、火辣的身材，故在網路上擁有超高人氣，即使南韓啦啦隊女神李多慧重磅加盟，也無損她「流量密碼」的地位。不過，林襄前日（23）竟突然於Instagram上傳崩壞照，再度展現她私底下「不計形象」的一面。



林襄前於IG連續發了2篇貼文，興奮地向粉絲們分享她近日獲得的新玩具「CCD相機」，並且在為新活動進行定裝、化妝的時候，迫不急待地拍了幾張照片，持續摸索這台相機的用法。

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從林襄上傳的照片可以發現，除了有一張身穿緊身啦啦隊服，並把下擺向上捲，展現她超誘人馬甲線、性感小蠻腰的女神級美照外，接下來還有3張頭頂著髮捲、嘴裡塞滿蛋糕的梳化照，絲毫不顧女神形象，但不但無損她的可愛指數，大秀香肩的她讓粉絲們看了直噴鼻血。

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貼文曝光後，大批網友立刻衝至留言處朝聖，並紛紛笑說，「吃雞蛋糕還是很漂亮捏」、「好瘦的襄」、「吃東西的樣子好吸引人想吃東西」、「不同風格的可愛小襄」、「人美怎麼拍都好看」、「好想當雞蛋糕喔」。

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