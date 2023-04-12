港超晉峰邀樂天女孩來港表演　8人名單缺林襄　「望增入場意欲」

香港超級聯賽球會晉峰周三（12日）宣布，邀請台灣職棒球隊樂天桃猿的啦啦隊「樂天女孩（RakutenGirls）」來港，擔任港超煞科日（5月7日）、晉峰主場於青衣運動場對香港U23的嘉賓，是她們首度在香港為足球比賽表演。



「樂天女孩」在台灣甚有人氣，成員林襄早前參與J2節目《自然系女子旅行》，甚為港人熟悉，但今次未有出現在「樂天女孩」訪港名單，其8人名單包括隊長籃籃、副隊長菲菲、苡萱、琳妲、卉妮、岱縈、Yuri及孟潔。

台灣職棒啦啦隊「樂天女孩」首度來港表演。（晉峰提供）

晉峰足球隊足球發展部表示，球會一直以來嘗試多方面合作，希望帶動更多港人觀看本地足球，「今次將外地啦啦隊打氣文化帶到香港，目的是增加大家入場意願和提升現場氣氛。」

晉峰又稱，今次「樂天女孩」在港演出，內容和流程上會有特別安排，希望為賽事留下美好回憶。「她們的熱情和活力能感染在場觀眾，讓球場氣氛推向不同層次，讓人感受到不一樣的本地足球賽事氣氛。而啦啦隊表演更是本地足球賽事較少接觸的層面，晉峰希望現場觀眾也能樂在其中！」

「這次活動不僅是足球比賽，更是一個促進文化交流的機會，讓不同地區、不同文化的人可透過足球和啦啦隊的表演互相了解，增進彼此的友誼和認識。」

晉峰煞科日會對香港U23，比賽在青衣運動場舉行。（資料圖片）

據台灣傳媒報道，「樂天女孩」隊長籃籃表示，自己曾聽朋友說過香港足球聯賽，沒想到終於有機會去表演，「實在是太開心了，香港的朋友們，5月7日來球場看樂天女孩唷！」