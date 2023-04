坂本龍一逝世｜回顧日本樂壇巨匠傳奇一生　認德布西轉世喪練筆跡

日本音樂大師坂本龍一2號被官方證實在3月28日病逝,並傳達生前最喜愛的一段話:「Ars longa,vita brevis」 (藝術是長久的、而生命短暫),和世界道別。



坂本龍一,一生只出演兩部電影,兩次都在影史留下令觀眾難以忘懷的身影。從幕前到幕後,繼承古典樂的優雅與日本美學的深度,你一定也曾被坂本龍一的音樂所感動。馬上來看看吧!(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 21

一、《戰場上的快樂聖誕》與第一次叛逆

1983年首映的電影《戰場上的快樂聖誕》(Merry Christmas, Mr. Lawrence),是日本國寶級導演大島渚震撼世界的禁忌之作,也是坂本龍一首次擔任電影配樂。一舉拿下英國電影金像獎,主題曲〈Merry Christmas, Mr. Lawrence〉更成為歷久不衰的經典。電影裡,另一位靈魂人物,是飾演英國軍人的「搖滾變色龍」David Bowie 。一幕「吃花」的場景,兩人對上眼。情欲流動,David Bowie 淺色的眼睛,目光清澈得近乎透明。

二、享譽國際的音樂巨匠

《末代皇帝》製作期間,坂本龍一臨時接到委託,兩週內不眠不休完成了44首曲子;之後操刀《情陷撒哈拉》(The Sheltering Sky)、奇洛李維斯(Keanu Reeves)主演的《小活佛》(Siddhartha)、里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)的《復仇勇者》(The Revenant)、《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)等作品配樂,獲得奧斯卡獎、格林美獎和兩次金球獎的殊榮。

【圖輯】點圖放大看重溫更多坂本龍一生前照👇👇👇

+ 12

三、YMO與德布西傳人

從小學習鋼琴,尤其喜愛德布西(Debussy),少年時期的坂本龍一甚至一度覺得自己是德布西轉世,反覆練習德布西的筆跡。與音樂家友人組成電音樂團Yellow Magic Orchestra,創新的曲風影響樂種發展,更作有流行天王Michael Jackson〈Behind the Mask〉作品原型。

高橋幸宏是日本資深音樂家、時裝設計師和Yellow Magic Orchestra成員。在樂團組成之前,他見到當時穿著草率的坂本龍一,說道「你要是好好打扮一下肯定很帥」,之後為他準備了許多服裝。

四、與癌共生、共舞

1月17日,他在71歲生日當天發布專輯《12》。專輯裡每一首樂曲,都以創作日期為題,以日記的形式記錄下對抗病魔的日子。世界混亂、吵雜,坂本龍一無聲地譜寫著寧靜。「音樂能修補我殘破的身軀和靈魂。」他說。

白髮襯著俐落的黑色服裝,彷彿鋼琴的黑白琴鍵。從「禁色」精神的余井上尉,軍國主義的甘粕正彥,到幕後作曲家,他的音符始終高雅,幽深而空靈——消化了時間的重量,漂流於世紀之河。

延伸閱讀:

《David Bowie:百變前衛的大衛.鮑伊》「搖滾變色龍」首部第一人稱視角圖文傳記!

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】