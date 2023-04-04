坂本龍一逝世｜回顧日本樂壇巨匠傳奇一生　認德布西轉世喪練筆跡

日本音樂大師坂本龍一2號被官方證實在3月28日病逝，並傳達生前最喜愛的一段話：「Ars longa，vita brevis」 （藝術是長久的、而生命短暫），和世界道別。



坂本龍一，一生只出演兩部電影，兩次都在影史留下令觀眾難以忘懷的身影。從幕前到幕後，繼承古典樂的優雅與日本美學的深度，你一定也曾被坂本龍一的音樂所感動。馬上來看看吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、《戰場上的快樂聖誕》與第一次叛逆

1983年首映的電影《戰場上的快樂聖誕》（Merry Christmas, Mr. Lawrence），是日本國寶級導演大島渚震撼世界的禁忌之作，也是坂本龍一首次擔任電影配樂。一舉拿下英國電影金像獎，主題曲〈Merry Christmas, Mr. Lawrence〉更成為歷久不衰的經典。電影裡，另一位靈魂人物，是飾演英國軍人的「搖滾變色龍」David Bowie 。一幕「吃花」的場景，兩人對上眼。情欲流動，David Bowie 淺色的眼睛，目光清澈得近乎透明。

二、享譽國際的音樂巨匠

《末代皇帝》製作期間，坂本龍一臨時接到委託，兩週內不眠不休完成了44首曲子；之後操刀《情陷撒哈拉》（The Sheltering Sky）、奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《小活佛》（Siddhartha）、里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）的《復仇勇者》（The Revenant）、《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）等作品配樂，獲得奧斯卡獎、格林美獎和兩次金球獎的殊榮。

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三、YMO與德布西傳人

從小學習鋼琴，尤其喜愛德布西（Debussy），少年時期的坂本龍一甚至一度覺得自己是德布西轉世，反覆練習德布西的筆跡。與音樂家友人組成電音樂團Yellow Magic Orchestra，創新的曲風影響樂種發展，更作有流行天王Michael Jackson〈Behind the Mask〉作品原型。

高橋幸宏是日本資深音樂家、時裝設計師和Yellow Magic Orchestra成員。在樂團組成之前，他見到當時穿著草率的坂本龍一，說道「你要是好好打扮一下肯定很帥」，之後為他準備了許多服裝。

四、與癌共生、共舞

1月17日，他在71歲生日當天發布專輯《12》。專輯裡每一首樂曲，都以創作日期為題，以日記的形式記錄下對抗病魔的日子。世界混亂、吵雜，坂本龍一無聲地譜寫著寧靜。「音樂能修補我殘破的身軀和靈魂。」他說。

白髮襯著俐落的黑色服裝，彷彿鋼琴的黑白琴鍵。從「禁色」精神的余井上尉，軍國主義的甘粕正彥，到幕後作曲家，他的音符始終高雅，幽深而空靈——消化了時間的重量，漂流於世紀之河。

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