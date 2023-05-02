AKB48 Team TP蔡亞恩爆殘酷系統 握手會變戰場「面前0粉絲」崩潰
撰文：中天新聞網
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2020年以女團AKB48 Team TP成員出道的蔡亞恩，日前上節目《小明星大跟班》表示，團內成員許多在年紀很小的狀況下就出道，甚至都還沒有建立粉絲群就被丟到握手會活動，因此有人承受不住人氣差距，因而當下淚灑現場。
蔡亞恩表示相較於其他公司，她們比較像「養成系」的團體，不會像韓國練習生那樣很艱苦訓練，但是最殘忍的就是每位成員，要面對人氣落差的壓力。
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畢竟出道後就會面臨一定的曝光率和粉絲群，這對剛出道的妹妹，可能看到資深前輩上，與自己人氣上的對比差距宛如「公開處刑」，是需要很強大的心理建設。
她也表示日前在「握手會」上，歌迷可以在購買專輯後，選擇一名成員握手，但每位成員中間都會放置隔板，此時就變「個人戰」，相對而言人氣高的成員都會大排長龍，甚至多到有1.200個在排隊。
但是有人氣高的，相對而言就會有人氣低的，甚至完全沒有歌迷，她表示：「有很多10幾歲的成員受不了這個狀態，當場崩潰大哭。」
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