元秋73歲近照曝光　引退多年曾被戲稱最懶女星　如今變凍齡包租婆

元秋當年演出周星馳的電影《功夫》裡面的「包租婆」在中港台爆紅，在片中擅長獅吼功、剽悍形象至今還停留在不少影迷心中。不過她引退演藝圈多年，曾被稱為「最懶」女星，許多人都鮮少知道她近況，日前她出席家人聚會，意外曝光她現在的模樣，只能說跟當年在戲裡面強勢模樣差很多。



元秋的妹妹文雪兒，同樣也是演藝圈的女明星，繼去年她大女兒生下一男，小女兒Jennifer年初也誕下一子，喜獲第2個孫子的文雪兒，為寶寶舉辦百日宴，同時邀來許多朋友相聚同歡，元秋也露面跟家人一起慶祝。

【圖輯】點圖放大看元秋近照及她當年於《功夫》飾演包租婆的經典劇照👇👇👇

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只見照片中，元秋一身暗色系，不僅皮膚依舊白皙，臉上皺紋也沒有想像中的多，保養非常得宜，看不出來已經73歲，笑起來顯得慈祥和藹，跟當年「包租婆」凶狠的樣子，根本判若兩人，事實上，元秋當年為了這個角色，短短2個月之內就增胖14公斤，也特地逼自己展現出「包租婆」的粗魯，才締造經典。

【同場加映】元華外地半退休生活嘆世界 話你知元家班眾人而家生活情況係點（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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