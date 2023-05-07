69歲台劇御用奶奶爆已交代好身後事　受已逝丈夫感悟：望遺愛人間

台灣69歲資深藝人譚艾珍，出道超過40年，因經常在戲劇中飾演慈祥的奶奶，擁有「國民奶奶」的美譽。昨天（6日）與女兒歐陽靖、孫子「新醬」，一同出席器官移植捐贈生命教育繪本活動，透露在10多年前，就和女兒決定要遺愛人間，當年丈夫歐陽傑對此事有些遲疑，後來在睡夢中猝逝，來不及交代身後事，雖然尊重先生的意願，也不免有些遺憾無法延續更多人的生命，而她則早已想好自己的後事。



譚艾珍42歲那年，歐陽傑因為「睡眠呼吸中止症」過世，留下年僅11歲的歐陽靖。譚艾珍表示，丈夫睡前兩人還講了很多話，才隔1小時就發現他沒有呼吸，當下實在很驚慌失措，「器官在一小時內其實都可以幫助到很多人，但是當時老公沒有決定，我也不能幫他決定。」女兒和她的觀念相符，不只健保卡登錄器官捐贈意願，還是彼此的見證人。

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對於歐陽靖與日籍先生離婚近5個月，近日突然坦言仍走不出情傷，譚艾珍直言，自己其實不用開導她，在社群媒體上的發文，一方面可以宣洩情緒，另一方面給予有相同遭遇的粉絲力量，「用文字抒發心情也是一種心情處理，這些過程都是要自己去面對。」

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