查理斯加冕禮︱倫敦查理斯王子戲院成網上熱話　招牌1句「贈慶」

英國國王查理斯三世（King Charles III，又譯查爾斯三世）與王后卡米拉（Camilla, Queen Consort）周六（6日）在倫敦西敏寺接受加冕，其後返回白金漢宮，並現身宮殿露台，吸引了大批民眾聚集於白金漢宮外，一睹英王夫婦及其他王室成員風采。不過，最近倫敦1間名為「查理斯王子」的戲院（Prince Charles Cinema），卻因大門招牌的1句話而引來網民熱議。



倫敦「查理斯王子戲院（Prince Charles Cinema）」，最近為了回應改名風波，而在大門招牌寫上表明不會改名的聲明，引來網民討論。（Twitter「The Prince Charles Cinema」圖片）

該間位於倫敦萊斯特廣場附近的戲院以「查理斯王子」命名，自去年9月英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）逝世，便引來民眾關注會否因應查理斯三世繼任而改名，但當時戲院已在入口處的招牌作出回應，寫上1句聲明：「No, we are not changing our name（不會，我們不會改名）」，直至近日查理斯三世接受加冕，戲院再次於招牌重申其「立場」，逗笑一眾途人。

該戲院同時在Twitter分享入口招牌的照片，更配上1句「Not now, not ever! （現在不會，永遠也不會！）」，強調戲院永不改名的決心。帖文引來30多萬人次瀏覽，數百人轉載，不少網民留言開玩笑指「查理斯早已因『王子』一職為人熟知了」、「對啊，那女王公園巡遊者足球俱樂部會改名嗎？嗯…應該不會吧」、「我不知道大家為什麼這麼在意，至少它不是安德魯王子戲院」。

據報「查理斯王子戲院」於1960年代開業以來，便一直沿用同該名稱，戲院以上映經典電影為主，酒吧更是以知名導演「昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）」命名，對方曾稱該處是他在英國最喜歡的電影院。

英國國王查理斯三世加冕禮盛況：