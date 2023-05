查理斯加冕禮︱倫敦查理斯王子戲院成網上熱話　招牌1句「贈慶」

英國國王查理斯三世(King Charles III,又譯查爾斯三世)與王后卡米拉(Camilla, Queen Consort)周六(6日)在倫敦西敏寺接受加冕,其後返回白金漢宮,並現身宮殿露台,吸引了大批民眾聚集於白金漢宮外,一睹英王夫婦及其他王室成員風采。不過,最近倫敦1間名為「查理斯王子」的戲院(Prince Charles Cinema),卻因大門招牌的1句話而引來網民熱議。



倫敦「查理斯王子戲院(Prince Charles Cinema)」,最近為了回應改名風波,而在大門招牌寫上表明不會改名的聲明,引來網民討論。(Twitter「The Prince Charles Cinema」圖片)

該間位於倫敦萊斯特廣場附近的戲院以「查理斯王子」命名,自去年9月英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)逝世,便引來民眾關注會否因應查理斯三世繼任而改名,但當時戲院已在入口處的招牌作出回應,寫上1句聲明:「No, we are not changing our name(不會,我們不會改名)」,直至近日查理斯三世接受加冕,戲院再次於招牌重申其「立場」,逗笑一眾途人。

該戲院同時在Twitter分享入口招牌的照片,更配上1句「Not now, not ever! (現在不會,永遠也不會!)」,強調戲院永不改名的決心。帖文引來30多萬人次瀏覽,數百人轉載,不少網民留言開玩笑指「查理斯早已因『王子』一職為人熟知了」、「對啊,那女王公園巡遊者足球俱樂部會改名嗎?嗯…應該不會吧」、「我不知道大家為什麼這麼在意,至少它不是安德魯王子戲院」。

據報「查理斯王子戲院」於1960年代開業以來,便一直沿用同該名稱,戲院以上映經典電影為主,酒吧更是以知名導演「昆頓塔倫天奴(Quentin Tarantino)」命名,對方曾稱該處是他在英國最喜歡的電影院。

英國國王查理斯三世加冕禮盛況: