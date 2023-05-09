陸永開大食會與Bob切燒豬　網民話靚老婆Reina太瘦：食多啲嘢啦

陸永的老婆Reina出名靚女，顏值勝過不少藝人。近年她甚少使用IG，不過她上月底開始就重返IG，日前更指自己失蹤得太耐，要貼近照。照片中她與林盛斌太太、容羨媛等預祝母親節，網民指久未露面的Reina消瘦不少，瘦到唔同樣，更叮囑她食多啲嘢。



陸永與老婆Reina結婚12年，育有兩個囡囡Hannah和Simsim，一家四口幸福美滿。32歲的Reina擁有藝人級美貌，即使已生過兩女，但外貌和身型皆少女感十足。以往Reina不時在Instagram分享一家四口的生活點滴，亦有自拍照等，但近幾年一家都漸趨低調，有指其中一個原因是女兒逐漸長大，不想一舉一動都曝光於公開的社交媒體。

以往Reina經常貼一家人的生活照，但近年已轉趨低調，這張相已是5、6年前。（IG@6wing_fama）

早前Reina被指已轉戰小紅書，疑似放棄IG，但自4月底她卻重返IG，更新得頗勤力，主要以寵物照為主。不過，日前她就指：「失蹤得太耐，我要現身了」終於肯貼出近照！Reina與林盛斌（Bob）老婆Pearl、容羨媛及兩位圈外好友都是媽媽級，五人食好嘢預祝母親節，Reina靚女依然，但樣貌似乎有點不同，有網民就指她瘦到唔同樣，留言：「瘦到差啲認唔到」「你越嚟越瘦咁嘅，塊面尖晒」更叫她多吃一點。

網民指Reina（左下）瘦到唔同樣。（IG@missussixx）

五位媽媽其實都攜眷出席，帶埋小朋友超熱鬧，有成20人！一頭長髮的陸永、Bob與幾位男士齊齊切乳豬，從大合照所見，陸永大女Hannah更已經高過媽咪。

從大合照所見，大食會共有20人，左上就是陸永一家，大女Hannah（上排左四）已經高過媽咪Reina（上排左一）啦！（IG@jimmyyuen）

陸永（左一）、Bob（右一）及三位男士齊齊切燒豬。（IG@codybabe）

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