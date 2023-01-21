農夫《廣東歌係我個ex》被誤解放棄廣東歌　陸永：呢首都唔係主打

農夫近期於中國內地廣州開騷，演唱會上唱了不少新歌，其中一首《廣東歌係我個ex》引起不少關注。有媒體直指農夫厚待內地樂迷，引用網民留言表示，這首歌意指「廣東歌過時，風光不再」，「農夫背叛樂迷」。報道一出，也有網民加入聲討行列。《香港01》致電農夫的陸永（6wing），他就回答，其實可能是大家沒聽過《廣東歌係我個ex》才有誤解。



組合農夫在廣東地區開騷，目前總場次已經高達15場，是農夫出道以來場次最多的一次巡演。（網上圖片）

陸永：「佢哋應該冇聽過首歌，首先我哋都冇放過啲歌出嚟（派台），我哋全部都係喺玩場先唱。如果聽過首歌，就知道直頭係叫人珍惜廣東歌添啦。」

陸永@農夫：「如果你聽過首歌都唔係太難明啫，又唔係好高深嘅藝術作品。」（網上圖片）

話農夫放棄廣東歌係誤解

對於有網民鬧農夫放棄廣東歌，似是曲解了歌詞意思，他又說：「冇所謂呀，冇聽過我哋作品再去評論，又有咩所謂呢？聽過就一定明，歌詞唔係好難明啫。同埋新碟有10首廣東歌，10首歌9首係廣東歌，得一首係普遍話歌，我哋仲要喺個騷講咗，呢首係用普遍話唱嘅廣東話歌，我最後都係講緊，好想人哋鍾意廣東歌，如果以前鍾意過廣東歌，希望可以同廣東歌舊情復熾。」

場場爆滿。（網上圖片）

《廣東歌係我個ex》原意

談到創作《廣東歌係我個ex》背後的原意，他就解釋，最一開始的想法是以CD這個舊音樂載體做出發點。他說：「好多人講廣東歌冇以前咁好，講但係好多人都冇留意，所以就會對廣東歌有誤解，所以我哋希望大家從新鍾意廣東歌。我哋最最最概念係想講CD，但係又發覺唔需要太留戀呢個載體，之後就話不如講廣東歌，但係碰巧呢首歌寫起嘅時候，廣東樂壇又好咗，多咗好多人留意廣東歌。不過唔緊要，照出啦，我哋覺得咁樣都幾有趣味。」他透露，其實《廣東歌係我個ex》已經寫起了幾年時間，只是直到最近才將它收錄在專輯內。

本次巡演正如其主題，主要由「20周年」以及「有D新歌」兩大部份組成。所以一開場，農夫就送上了一段30分鐘的經典歌曲Medley，在演唱《風生水起》以及《456Wing》時，引起全場大合唱，喚醒了現場歌迷的集體回憶。（網上圖片）

點解先喺廣州開騷唔係香港？

他表示，原本計劃是先在香港開騷，之後再到其他地方舉行演唱會，但後來因為疫情關係，演唱會檔期被一直延期。他續說，廣州方面已經簽了約，所以最後就變成了先在廣州開騷。問到他，會不會回到香港開演唱會？他直言：「絕對係啦，嗰時講到雄心壯志講到香港可以開細場，但係可以做好多好多場。當然我哋冇諗過搞紅館，話做一個新歌發布會，只係做新歌，但係一路延期。我哋絕對希望返香港開，但係而家一放寬，啲人就搶晒（檔期），夾到就夾啦。」

陸永@農夫表示，因為疫情，香港演唱會才被延期。（資料圖片）

新專輯沒有主打歌

為什麼沒有派台，但就預先在演唱會釋出？他亦解釋，這一張有10首廣東歌，10首歌都不一樣，任何一首歌也代表不到整張專輯，亦揀不到哪一首歌是主打歌，所以他們就決定現場唱完後交由樂迷投票決定。他說：「不過而家呢首歌就唔入4強，5強㗎啦。」

農夫不嬲都好撐廣東歌。（資料圖片）

新歌《從思考到思考之上》，他們更把藝人好友黃翠如和蕭正楠寫入了歌詞當中，現場觀眾聽到這句的時候就發出了陣陣歡呼。（資料圖片）

陸永：《廣東歌係我個ex》先係最唔代表呢個專輯

他也說，另一個原因是不想簡單地派台，而是想先做一個導讀。他說：「個原意係，呢張新專輯先做現場，現場唱啲歌，每首歌都解釋你聽係點解，然後聽晒啲新歌再投票邊首派。不過都唔使咁期待，因為呢首都唔係咩主打，成張碟都仲有10首歌，其他歌就算唔係我哋發放，其他歌傳播率都一定比呢首多。我只係想講，唔好講到呢首歌又要好期待，代表咗個專輯，唔係囉，首歌要講係最唔代表呢個專輯都得添呀。我係做一張廣東專輯呀嘛，呢首係普遍話歌，你叫佢係最另類，最唔似呢個專輯嘅歌。」

好想睇農夫演唱會。（網上圖片）

講到最後，為什麼農夫會用普遍話唱《廣東歌係我個ex》？他回答：「係呀，有一種黑色幽默，有一種諷刺嘅意味，而家都唔鍾意廣東歌嘅時候，我哋就用返國語唱返畀你聽。『喂，聽吓廣東歌啦。』如果你聽過首歌都唔係太難明啫，又唔係好高深嘅藝術作品。」

有網民借題批評拍農夫「放棄廣東歌」甚至是「北上搵銀放棄香港」，指，他就笑言：「我哋有乜資格放棄乜乜物，人哋唔放棄我哋就已經好感恩啦！全張新專輯十隻九隻都係廣東歌！你話可以幾北？」

C君同陸永都異口同聲地表示很感謝觀眾的支持，其中廣州的觀衆讓他們印象非常深刻。（資料圖片）

農夫《廣東歌係我個ex》歌詞



我知道 事情怎麼變得那麼糟糕

我知道 後來我沒有對你特別好

聽到你的聲音就想逃

你哼的旋律很土也很可笑很無聊

我給你的愛本來一點都不少

你太容易得到

所以敷衍我

趕我到別人的懷抱

怎麼 突然懷念我們兩過往的風光

陪我 上課下課寫寫歌詞在書桌上

當我失戀的時候

你總在我身旁

說著情話讓淚都流乾

別怪我 其實那個時候你也有錯

別怪我 看你一直墜落也很難過

你跟這個世界已脫節

每一次都沒分別

說來說去都那些

你還發現了別人能給你更多

所以把我冷落

請你別怪我

是你先一步背叛我

怎麼 突然想像我們如果沒有分開

現在 該有幾個對你很祟拜的小孩

把我們彼此的愛

能一代傳一代

不用把你遺失在人海

風光不再