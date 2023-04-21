農夫內地巡迴演唱會場場爆滿　完騷後專輯《農夫散文集》上架任聽

農夫（FAMA）早前於內地廣州開騷，一首以普通話唱的《廣東歌係我個ex》因為當中的歌詞「聽到你的聲音就想逃，你哼的旋律很土也很可笑 很無聊」、「你跟這個世界 已脫節，每一次都沒分別 說來說去 都那些」等而被網民公審，指C君和陸永（6wing）兩人放棄廣東歌而成為討論焦點。



本次巡演正如其主題，主要由「20周年」以及「有D新歌」兩大部份組成。所以一開場，農夫就送上了一段30分鐘的經典歌曲Medley，在演唱《風生水起》以及《456Wing》時，引起全場大合唱，喚醒了現場歌迷的集體回憶。

其後陸永權（陸永）和鄭詩君（C君）兩人又疑似與TVB完約，相關資料被前公司極速下架而引起討論。其實自去年11月開始，農夫（FAMA）已展開了他們於內地的巡迴演唱會，走訪11個城市且場場爆滿。《農夫20周年有D新歌巡迴演唱會》至今已完成了共21場演唱會，也是他們有史以來最多巡迴次數的一次。日前農夫巡迴演唱會前往廣州番禺演出最後一站，入場人數依然爆滿，可見樂迷對他們的喜愛。

場場爆滿。（農夫小紅書圖片）

是次演唱會，農夫也會演唱全新歌單作品，並表示是次演唱的歌曲將不會製成實體碟。早前陸永接受《香港01》訪問時，解釋過專輯先在演唱會表演的原因，他說：「個原意係，呢張新專輯先做現場，現場唱啲歌，每首歌都解釋你聽係點解，然後聽晒啲新歌再投票邊首派。不過都唔使咁期待，因為呢首都唔係咩主打，成張碟都仲有10首歌，其他歌就算唔係我哋發放，其他歌傳播率都一定比呢首多。我只係想講，唔好講到呢首歌又要好期待，代表咗個專輯，唔係囉，首歌要講係最唔代表呢個專輯都得添呀。我係做一張廣東專輯呀嘛，呢首係普遍話歌，你叫佢係最另類，最唔似呢個專輯嘅歌。」

早前21場演唱會圓滿完束，原來農夫專輯《農夫散文集》已於4月21日在Apple Music上架。 專輯共收錄了 《櫻木花道喺邊度》、《地獄見》、《錢買不到的東西》、《從思考到思考之上》、《成長第四部曲》、《廣東歌係我個ex》、《真愛是...》、《最偉大嘅平民》、《把傷心留給自己》、《冇你就冇我》10首歌曲。