陸永老婆Reina近照減齡少女味極濃　曾遭生父連累深受追數佬滋擾

陸永（6Wing）與老婆Reina（陳莉娜）在2011年奉女成婚，婚後三年抱兩，先後誕下大女陸一穎（Hannah）及細女陸一心（Simsim），一家四口幸福美滿。已是兩女之母的Reina出名Keep得好又顏值高，不過近年Reina不再更新IG，生活低調！闊別4年的Reina原來轉玩小紅書，以瀏海造型示人的她更顯年輕，少女味濃！

一家四口近年非常低調。（IG圖片）

Reina近照五官極精緻！（小紅書照片）

由於陸永及C君近月在內地樂壇「復出」，留港照顧女兒的Reina亦有在小紅書透露自己與老公靠FaceTime傳情，其中一張二人大晒婚戒的照片中，有網民就留意到陸永眼濕濕足見他對老婆的思念，不過Reina就回覆指：「你諗多咗，其實係佢好多日冇剃鬚，我叫佢遮住。」雖然如此，但Reina亦有透露女兒Hannah一直有數住與爸爸分開的日子：「原來 Hannah 有數住Baba 今日係第127日唔喺屋企…Hannah 喺自己個日曆度倒數緊，仲有7日就見到baba喇…佢好掛住baba接佢放學」

好恩愛！（小紅書照片）

老婆keep得好，陸永有功勞！（IG圖片）

陸永對老婆更一直愛護有加，早年從事裝修工程的外父近年街數纍纍， 連累陸永同太太Reina飽受困擾，除了陸永要借錢予外父還債，Reina更被人上門追數滋擾，晚晚失眠！事實上，Reina父母早年離婚， Reina跟父親關係疏離。

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