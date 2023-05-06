農夫疑約滿TVB一個月後已重新上架　傳C君將主持問答遊戲節目

組合農夫為慶祝成軍20周年舉行的《有D新歌巡迴演唱會》，自去年11月開啟以來，在近半年內於內地11個城市完成了21場演出，而且場場爆滿，總入場人數更超過3萬人，創下農夫出道以來的最多巡演場次記錄！早前有消息指兩位成員陸永權（陸永）和鄭詩君（C君）於TVB的藝人合約已到期，不再續約，而他們的資料亦已被下架。不過近日兩人的資料重新出現在TVB官網的藝人頁面中，似乎合約有轉機。



重新出現在TVB官網的藝人頁面中。（TVB官網截圖）

重新出現在TVB官網的藝人頁面中。（TVB官網截圖）

農夫在2013年簽約TVB成為旗下部頭合約藝員，積極往電視圈發展，更憑搞笑形象成功入屋，當中他們與鄭裕玲（Do姐）合作拍攝的節目《Do姐去Shopping》更大受歡迎，而兩人亦分別參與多套劇集演出及擔任綜藝節目主持，C君更在2021年出任J2創意總監一職，晉升高層，並策劃了J2頻道的重大改革，豐富節目編排。

農夫與鄭裕玲（Do姐）合作拍攝的節目《Do姐去Shopping》大受歡迎。（微博@農夫Fama）

去年9月，二人宣布與內地娛樂公司「樂騰演藝」簽約，發展音樂，並展開巡迴演出。對於約滿離巢一事，C君在上個月接受《香港01》訪問時就透露仍在洽談：「約嗰度我哋係全權交畀經理人去傾，佢哋係傾緊嘅。至於農夫係咪專注音樂，咁當然係啦，因為之前疫情我哋有好多騷債要還，非常好彩之前有啲場次成績好好，令到又有人同我哋傾另一啲場次，自己都好開心可以用音樂人身分走Tour。」如今陸永同C君的資料重新上架，似乎暗示農夫與TVB已有共識，據知C君將為TVB主持一檔全新的問答遊戲節目，預計很快會進行錄影。