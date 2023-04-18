浪姐｜阿雅驚人現況曝光　嫁「轉世活佛」9年　還任講師講授禪學

台灣藝人阿雅（柳翰雅）去年參加了大陸綜藝《乘風破浪的姐姐3》，今年也成為綜藝節目《聲生不息．寶島季》台灣方面的主持人，而私下篤信佛教的她，則被拍到擔任講師，講授禪學。



阿雅從年輕時就開始虔誠信奉佛教，2014年時她宣告在美國產下一女，並已與老公註冊結婚，但始終未曝光老公身分。

隔年有網友就爆出阿雅的老公是西藏第七世竹慶本樂仁波切，阿雅也回應證實。

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據「CTWANT」報道，3月底阿雅素顏戴著眼鏡化身成禪學講師，在老公開設的那瀾陀菩提佛學中心講課，授課時的模樣與舞台上光鮮亮麗的模樣不同，私下看起來很僕實無華。

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