浪姐4｜41歲Ella瘦出新高度！自豪養出易瘦體質　曝47kg飲食秘訣

備受關注的內地女團競演實境秀節目《乘風破浪的姐姐4》，節目未開播就已引起廣大討論度，而第4季的豪華陣容也搶先曝光，共有5位台灣女星加入，其中一位就是從S.H.E出道的Ella。



會唱會跳會演的她可說是全方位的斜槓藝人，今年41歲仍維持在極佳的狀態，近期出席代言活動，整個人瘦出新高度，氣色好得不得了。

本人也透露自己如何維持「易瘦體質」的飲食關鍵，還有這次點頭加入節目錄製的契機啦！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

前陣子出席電影宣傳，又接下《乘風破浪的姐姐4》節目拍攝，工作超爆滿的Ella，穿著一身銀色大露背緊身洋裝出席代言活動，大秀零贅肉好身材，她表示其實沒有刻意為了錄製節目減肥，而是現在更懂得如何照顧自己，生活作息早睡早起，飲食上吃得非常乾淨健康，太油膩、上火的食物幾乎不太碰，平常盡量只吃原型食物，飯、菜、肉都會均衡攝取，不太會受到其他美食的誘惑，就連參加Selina小腰果的性別派對，她一滴酒都沒沾，只喝水。她分享這樣的飲食方法，帶給身體的感受是舒服的，且現在也養成了「易瘦體質」，目前47公斤，只要不太失控，很快就能回復原本的狀態，就像前陣子放了半個月的假和老公、兒子出國度假，回來後也沒有變胖。

同場加映：前S.H.E Ella 5大瘦身美髮秘訣 五穀飯取代白飯、帶浴帽打邊爐？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

聊到這次決定參與錄製《乘風破浪的姐姐4》的關鍵，Ella透露其實節目之前就有來接洽過，而會點頭答應是因為健身教練的這段話：「你當然要參加啊！你那麼適合！而且你現在是你人生最好的狀態」這段話讓她思考了，確實現在不僅是體態最好的時候，還有更了解自己了，懂得去清空自己、放下很多東西去感受，「以前的我會有很多的焦慮和擔心，所以可能會睡不好，現在好像已跨過那個檻，這感覺很舒服，也重新認識了自己，這段旅程一定是份禮物」。

同場加映：田馥甄40歲了？Hebe親授8個護膚保養秘訣 維持少女感在於不挑剔（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 26

被問到這次錄製節目前有沒有做特別的準備？Ella表示最好的準備就是調整好自己的狀態，因為不知道會有什麼樣的內容及安排，而她調整自己的方式就是打開自己的心，清空不必要的煩惱跟思緒，去感受每一個人、這個環境帶給自己的能量。也透露老公和兒子勁寶都會隨行跟著飛，希望在兒子上小學前，可以體驗不同的生活環境，增加刺激，以及習慣不一樣的作息（當然沒給兒子熬夜），對孩子也是一種訓練。

現在的Ella整個人散發滿滿的正能量，狀態極好啊～實在太期待她在《乘風破浪的姐姐4》帶來的精彩演出了！

延伸閱讀：

曾變態減肥臉變凹！Ella親授「不挨餓」體態控管新招，女神級美髮養成秘訣一併公開

靠吃白飯甩3公斤！ELLA分享近期超有感飲食法，不用節食、精神還變好了

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】