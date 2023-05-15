內地女遊港瘋狂抬腿跳芭蕾　港鐵站花式拉筋打卡！真身大有來頭

最近很多內地遊客前來香港觀光旅遊，有些港人沒想像過的地方也成為了他們的打卡點，比如麥當勞道、油麻地警署等。而除了打卡點重要之外，拍照姿勢也同樣重要，最近一位內地女子就在香港採用了芭蕾舞抬腿的姿勢打卡，當中一系列在港鐵站內「花式拉筋」的照片更在網絡瘋傳！



抖音圖片

最近社交媒體上瘋傳10數張照片，圖為一位女子在港鐵站內範圍抬腿拉筋，擺出不同的芭蕾舞姿勢打卡，可見女子筋骨相當柔軟，姿勢也五花八門，有躺在椅子上抬腿、在牆上壓腿、腳尖點地等，不乏高難度動作。不過在地鐵站內擺出芭蕾舞姿勢打卡，這一幕可說是非常稀奇，照片後來也被香港網民瘋傳。

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編輯後來在抖音上找到女子的社交平台帳號，她是位擁有近40萬粉絲的中國芭蕾舞演員，原片是在22年7月31日發布，除了地鐵站之外，她也有在太平山頂、維多利亞港、石澳泳灘、迪士尼樂園、中環大館等地方以芭蕾舞舞姿拍照。女子也為系列命名為「帶著芭蕾遊香港」，影片多達50萬播放次數。她也經常隨舞團在多國之間進行巡迴表演，跳舞的背景有時為歐洲古蹟、古典大劇院、也有時是紐約風情，香港似乎也是其中一個表演的地方。

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網民對內地女子的照片有讚有彈，有人認為她在地鐵站內打卡的行為其實無傷大雅，表示「台上三分鐘，台下十年功！佢應該放多一張影佢對已經變咗型嘅腳趾公相！等大家可以想像佢有咁嘅功架⋯要付出幾大」、「純粹想跳下芭蕾舞啫，阻唔到人我唔覺得有乜問題」、「芭蕾舞動作啫…點解咁都要用有色眼鏡睇」。不過也有網民質疑她在地鐵拉筋壓腿，似乎不太雅觀，甚至直言「將一項高尚表演藝術合理劣質化」、「原先芭蕾舞對我黎講係非常有美感，十分欣賞，但睇完呢位舞者...有點反感」、「公眾地方行為不檢」、「毫無美感」、「唔識欣賞」。

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